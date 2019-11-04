新北市圖新店分館改裝10日起暫停服務　號召民眾將「書朋友」帶回家

▲ 新北市圖新店分館改裝10日起暫停服務。（圖／新北市立圖書館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為提供讀者更舒適的閱讀空間，新北市立圖書館新店分館將進行全面封館改裝，並於11月10日起暫停服務，預計109年5月將重新開館，封館當日並將舉辦「暫時不再見」書香茶會，邀請社區居民一起來書香話別，期待2020年再相見。新店分館同時號召社區民眾閉館前將書大量借回家，每位讀者可以借20本書，另可再辦一戶一卡的家庭借閱證，一次可借30本書，在休館期間可以好好享受閱讀的樂趣。

位於捷運大坪林站的新店分館，11月10日起將暫時封館，進行改裝，新北市立圖書館表示，這次改裝不僅要讓新店分館耳目一新，除了導入新的硬體陳設，增設親子閱覽室、數位教室等空間，同時透過在地居民的參與，希望打造一個真正符合民眾使用需求的圖書館。

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▲ 新北市圖新店分館號召民眾將「書朋友」帶回家。

要暫時和地方民眾說再見，新店分館因此特別舉辦「暫時不再見」惜別活動，除了號召圖書館的左鄰右舍、舊雨新知趁著閉館前到館內將「書朋友」借回家，11月10日倒數最後一天更推出「暫時不再見」書香茶會，揪老朋友一起來打包書，一起回味圖書館的每個角落，讓大家能夠記錄改裝前的畫面，期待圖書館2020年將以更舒適的閱讀空間和大家見面。

新北市立圖書館提醒讀者，新店分館暫停開放期間，民眾可就近利用新店區的13個服務據點借還書（寶興、北新、中正、仁愛、大鵬、龜山、中央、碧潭、百忍、福民、柴埕、三民圖書閱覽室、青少年圖書館），閉館前預約尚未借閱之圖書，則將暫時轉移至新店仁愛圖書閱覽室（新店區建國路58號），請民眾前往取書辦理借閱手續。閉館相關資訊請至新北市立圖書館網站查詢：http://www.library.ntpc.gov.tw。

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