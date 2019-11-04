南部店！他點一碗陽春麵「超級陽春」　加肉燥要錢傻眼了...網吵翻

▲每一位台灣人心中，都有屬於自己的陽春麵想像。（圖／資料照）

記者黃君瀚／綜合報導

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「陽春麵」可說是最能代表台灣的庶民小吃之一，傳統上是一種幾乎不加任何配菜的湯麵或乾麵，不過現今在不同地區、不同店家有著截然不同的料理方式。就有女網友在南部一間麵店叫了一碗陽春麵，結果真的「超陽春」，意外引來2派看法大戰！

蔡姓女網友前陣子在「爆廢公社」貼文，提到在南部一間麵攤消費，向老闆點了一碗陽春麵，結果看到煮完的成品嚇了一跳，幾乎是整碗的清湯配上白麵條，真正可說是「陽春」到了極致。

「老闆，可以再幫我加點肉燥嗎？」結果得到老闆的回應是，加肉燥得額外付費，因為每份餐點都有固定的食材比例，「我們肉燥都固定的噢」！蔡女瞬間傻眼了，腦海中埋怨著肉燥明明不貴，而且是看到湯頭太過清澈才會提出要求，只想要一小匙罷了，印象中陽春麵是有加肉燥的，「對了，南部店吃過最陽春的陽春麵！」

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▲女網友抱怨這一碗陽春麵「太陽春」。（圖／翻攝爆廢公社）

照片貼出後，不少網友直呼這一碗太驚人，「沒吃過這麼陽春的」、「看了根本不想吃」、「是不是豆芽跟韭菜忘了放阿！別去這家啦」、「我吃的陽春麵裡面都會加肉燥啊，為啥這碗看起來就清湯」、「從小到大（吃陽春麵）都是有肉燥+豆芽+韭菜的」、「我我以為還會有肉燥跟青菜的欸」。

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不過也有另一派網友支持老闆，這是店家的料理方式，有額外要求付費很合理，「加料加錢不是正常的嗎」、「如果每個客人都要求加肉燥，老闆豈不是虧死」、「真的陽春麵都沒肉燥的，只有豬油加醬油拌而已」、「肉燥跟麵放一起，照片你麵沒拌開當然看不到肉燥」、「奧客一枚！現在已經不是買菜送蔥的時代了」、「陽春麵不就是清湯麵嗎」、「這才叫陽春麵阿，不然叫肉燥麵就好了阿。」

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