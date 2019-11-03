關心女兒狀況！快手女婿「叫岳母吃大便」涼了　眾人笑噴飯：怎說出真心話

▲原PO原本只是要關心女兒狀況，怎料卻出大糗。（左圖／取自Pakutaso。右圖／翻攝自爆廢公社）

記者張嘉晏／綜合報導

一名老爸日前把女兒託付給岳母照顧，傳訊關心女兒吃飯狀況時，因為是用打字溝通，和岳母的對話沒有對上，一不小心就叫岳母把女兒的便便吃掉，超糗對話冏翻。網友們看完也紛紛笑噴，「誰給你的勇氣」、「幹嘛說出心裡話」。

一名男網友在臉書「爆廢公社」中發文，他表示日前請岳母幫忙顧小孩，沒想到卻展開以下對話出大糗。

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原PO：他有吃飯嗎？

岳母：有。

原PO：吃的（得）多嗎？

岳母：還有一半。

原PO：嗯。

岳母：還大便。

原PO：你可以吃掉啊！

原PO：我是說稀飯......。

只見對話中，他先是向岳母詢問女兒的吃飯狀況，聽聞飯還有剩一半，原想跟對方說可以吃掉，沒想到手速慢了，句子一來一往竟變成「要岳母吃大便」之意，嚇得他趕緊補一句話解釋，笑翻5千多人。

▲ 原PO不小心要岳母吃大便 。（圖／翻攝自爆廢公社）

網友們看完都笑噴，紛紛表示「幹嘛說出心裡話」、「去接小孩時記得全副武裝」、「叫岳母吃大便，你這個女婿不想活了」、「鍵盤、算盤、主機板記得帶著過去」、「回覆功能很好用，下次記得」、「你是不是想說很久了」、「甲賽XD母湯喔」、「小子，你這勇氣誰給的」。

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