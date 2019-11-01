超商等人！火山孝子電話苦問：再買1千點數就能見面嗎？　網全醉了

▲男子在超商買了1千元的點數。（示意圖／記者李毓康攝）

記者張嘉晏／綜合報導

一名男網友日前在超商等人時，聽見一名中年男子頻頻向電話另一頭詢問「再買1千點就可以見面嗎」、「已經買2千給你了」，讓人不得不聯想男子已經被騙，原PO也尷尬表示對方根本是火山孝子，「這種沉船的，想救他還會翻臉。」引發一番熱議。

一名男網友在臉書「爆廢公社」中發文，他表示31日時自己在超商等朋友下班，無意間聽到一名年約40歲男子的通話內容。他表示，男子當時貌似在和一名女子通話，內容不斷圍繞在「點數」上頭，「我身上剩下1千，再買1千的點數就可以見面了嗎？」、「再1千就可以看到你了嗎？我已經買2千給你了，只要再1千就可以見面了嗎？」

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原PO表示，男子隨後還真的跑去買了1千元的點數，並且拍照確認傳給對方，口中還不停地詢問「現在可以見面了嗎？」雖然不知道電話另一頭的女子最後決定如何，但原PO還是強烈懷疑該男的付出已經有去無回，「這年頭火山孝子冏......。」

▲男子為了見面噴了許多錢，但網友們大多認為結局不樂觀。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

大多數網友看完後，都認為男子已經傻傻被騙，「想知道見面了嗎」、「這年頭還有人信這個」、「現在一堆直播的白痴火山孝子更多」、「老梗還會被騙，我也是醉了」、「你花1億買點數還是見不到面的」。

此外，還有人問原PO「拍攝者不救嗎」，但原PO認為「這種沉船的想救他會翻臉」，當下告知應該也聽不進去，再多人阻止也沒用，只能等自己醒來了。

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