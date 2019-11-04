藍營控「用縣府物資、台水公司筆輔選」　 魏明谷：惡意栽贓抹黑

▲國民黨彰化縣議會黨團質疑台水董事長魏明谷用縣府資源輔選違反行政中立。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

有民眾向彰化縣議員曹嘉豪投訴，自來水公司董事長魏明谷最近舉辦輔選小型座談會「魏明谷陪您開講」，發送他在縣長任內的彰化縣政府所屬的文宣品，還有印有台灣自來水公司字樣的筆，彰化縣議會國民黨團表示抗議以外，強烈質疑魏前縣長行政沒有中立，更以公器私用於輔選，甚至還帶走不少縣府資源。

▲國民黨彰化縣議會黨團質疑台水董事長魏明谷用縣府資源輔選違反行政中立。（圖／記者唐詠絮攝）

曹嘉豪指出，有民眾陳情在社頭、鹿港等鄉鎮的「魏明谷陪您開講」座談會中，拿到縣府的扇子、環保塑膠袋與自來水公司的筆，質疑怎麼現在還在使用「前朝」的物資？讓民眾覺得以前是不是花太多也做太多文宣？以前發不完，所以現在拿來輔選用？更何況他是國營事業董事長，休假及請假都不行公開站台助選，此行為也違反考試院行政中立。

▲台水董事長魏明谷用行政資源輔選。（圖／記者唐詠絮攝）

議會黨團書記長劉淑芳對此也說，魏明谷卸任彰化縣長已將屆滿一年，為什麼還有印有彰化縣政府「風光大縣、幸福彰化」的環保塑膠袋，以及印有魏明谷369政策與魏明谷手比愛心的大頭照扇子，在「魏明谷陪您開講」的輔選小型座談會中發送，顯示魏明谷至今還在使用彰化縣政府的資源。

國民黨議會黨團要求縣府政風單位徹底查辦！前任縣長任內署名所購置的各項物資，即令現任縣長不方便使用，也該公開提供縣民索取。以前縣府處理就有例可循，怎麼可以公器私用，私相授受？這不是違反行政中立什麼才是違反行政中立。

▲國民黨彰化縣議會黨團質疑台水董事長魏明谷用縣府資源輔選違反行政中立。（圖／記者唐詠絮攝）

魏明谷今天也嚴正駁斥，這完全是「小題大做、栽贓抹黑」，曹嘉豪議員所說的袋子是我選舉所剩下的塑膠袋並非是他說的縣府環保袋，基於環保惜物把剩下的袋子使用都是美事；至於發台水的筆，這是台水的文宣品，座談會與水資源有關，發文宣品是合法合理合情的，「如果蕭景田或其他候選人的座談會，願意讓我們宣導節約用水，台水公司很願意派員去發宣導品。」

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