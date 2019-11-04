見同學只敢吃西瓜…幼稚園妹「一句話征服全場」！　網笑：小小年紀撿到槍

▲ 女兒正經地教同學不能挑食。（示意圖／記者姜國輝攝）



記者黃可昀／綜合報導

家長每天簽聯絡簿都抱著緊張心情，深怕孩子在學校調皮被老師提醒。一位媽媽昨天簽聯絡簿時，發現老師在欄位內洋洋灑灑寫的一整面，對方表示，今天有讓小朋友試吃4種不同的瓜類水果，她女兒很厲害的全都敢吃，當女兒見到隔壁同學只敢吃西瓜時，突然脫口而出一句話，讓老師當場哭笑不得。

原PO在臉書社團「爆廢公社」貼出照片，老師先是稱讚原PO的女兒不挑食，4種瓜類水果都勇敢嘗試，但她隔壁的同學只敢吃西瓜，其他3種完全不敢碰，想不到女兒見狀，突然一臉正經地和同學說，「什麼東西都要吃！像非洲小孩只能吃土，很可憐耶！」

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▲小小年紀的女兒竟然已經會訓斥同學。（圖／翻攝自爆廢公社）



才就讀幼兒園的女兒就有這種惜福觀念，讓原PO實在很欣慰，但想到女兒如此嚴厲地和同學說教，馬上又忍不住笑出來。其他網友看完也笑說，「年紀小小就開始嘴炮模式」、「這撿到槍吧」、「媽媽教得好！」還有人看到這段話頓時鼻酸，因為自己還沒發薪水，現在也是呈現吃土狀態，「吃土不是非洲小孩的專利，台灣很多大人月底也會吃」、「小妹妹今天台灣很多人也吃土喔」、「快撐到發薪日了老師心有戚戚焉。」

此外，原PO也在留言中提到，她和女兒說非洲小孩只能吃土的出發點是，教導女兒要珍惜食物不可挑食或浪費，因為有些國家的小孩甚至吃一頓飯都有困難，並沒有諷刺非洲小孩的意思。

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