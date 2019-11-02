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首次解密「西瓜為什麼甜」　陸科學家重現3次「馴化事件」

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▲李姓男子幫友人催討債務，竟持西瓜刀恐嚇被害男女，還強制拘禁逼債。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲西瓜。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者馬叔安／綜合報導

近日有大陸的研究團隊聯合國外的學者，發現了西瓜和甜瓜兩種水果的馴化歷史及果實品質的遺傳分子機制，首次向世人揭示了「瓜兒為什麼這樣甜」。這向研究也為西瓜和甜瓜分子育種提供了大量的基因資源和選擇工具，並為育種者提供了全面的遺傳變異圖譜。

《科技日報》報導，《自然-遺傳學》（Nature Genetics）2日以兩篇長文的形式在線發表了兩項由中國農科院領銜開展的瓜類作物基因組研究成果，分別構建了甜瓜和西瓜的全基因組變異圖譜。

中國農科院鄭州果樹研究所徐永陽研究員介紹，其所在團隊聯合中國農科院深圳農業基因組研究所等19個國內外科研機構，歷時5年，共同構建了世界第一個甜瓜全基因組變異圖譜，首次系統闡釋了甜瓜的復雜馴化歷史及重要農藝性狀形成的遺傳基礎。

▲▼新疆伽師縣種植甜瓜。（圖／中新網）

▲新疆伽師縣種植甜瓜。（圖／中新網）

研究發現，甜瓜可能發生過三次獨立的馴化事件，其中一次發生在非洲地區，另外兩次發生在亞洲地區，並分別產生了厚皮甜瓜和薄皮甜瓜兩個栽培亞種，3次獨立馴化都導致野生甜瓜失去了苦味和酸味，並獲得了甜味。

此外，通過全基因組關聯分析等手段，定位了200餘個與甜瓜苦味、酸味、果實大小、果肉顏色等性狀相關的候選基因和位點。

研究也首次明確了7個西瓜種類之間的進化關係，發現野生黏籽西瓜是距現代栽培西瓜親緣關系最近的種群，也發現了利用野生西瓜進行抗性改良的基因組痕跡，這些成果將進一步大陸在強化瓜類作物基因組學與分子育種領域的國際領先地位。

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