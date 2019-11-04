韓男被分手！趁同居女睡著「床上淋汽油」點火　看她全身燒成火球

▲ 男子拿打火機在女友身上放火。（示意圖／取自免費圖庫Unspalsh）

記者陳宛貞／編譯

南韓日前發生一起驚悚案件，一名男子不滿同居的女友提分手，兩人發生爭執，一氣之下竟趁女友睡著後淋上汽油，以打火機點火，導致女友全身著火，嚴重燙傷，被依現存建物放火致傷罪嫌起訴，3日一審被判7年徒刑。

綜合韓媒報導，37歲鄭姓男子與40歲的女友同住首爾陽川區的公寓。女子2018年11月以來便多次向鄭男提分手，也想處理掉這棟公寓。案發當天，他們再度發生爭執，女子一句「房子也要退租了，你回家住吧」讓鄭男怒火中燒，因此趁她睡著後，在她身上淋汽油後點火，導致她全身三度燙傷，需接受長達1年的物理治療。

鄭男供稱，與女友吵架後走出臥室途中聽見女友慘叫，回頭一看便發現她身上已經著火，堅決否認自己有淋汽油及點火。他堅稱，女友當時喝得爛醉，跌倒時絆到玄關前的汽油桶，衣服沾上汽油，接著為抽菸使用打火機，才造成自己身上著火。但法院指出，汽油桶蓋子上僅測出鄭男的DNA，他的外套上也檢驗出汽油，判斷鄭男加害的可能性較大。且案發後消防人員趕到時，女子也說道，「鄭男在我身上點火，請把他跟我分開。」

女子當時全身是火、衝出公寓，馬上被鄰居發現。鄭男則在約1分鐘後才走出公寓，不顧女子反對，堅持一起搭上救護車。法院指出，鄭男的犯行導致女子臉部留下永久性的傷疤與後遺症，罪行惡劣，有必要加以嚴懲。

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