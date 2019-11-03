有免費WiFi、淋浴間、圖書館　桃機獲全球「最好睡機場」第6名！

▲桃園機場好睡空間。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者賴文萱／台北報導

「桃園國際機場很乾淨，有許多寧靜空間和休息座位，還有超棒的淋浴間！」國際旅遊網站好睡機場（Sleeping in Airports）公布2019年網路調查排名，桃園國際機場榮獲全球第6好睡的肯定。

好睡網站列舉桃園機場得名原因，包括免費WiFi、免費淋浴、24小時餐飲、圖書館、行李寄存、博物館、文化活動，除了各式各樣、遍布各處的平坦座椅之外，還有可以付費使用的24小時貴賓室，提供旅客更多選擇。網站也貼心提醒，因為空間因素，機場空調比較冷，建議旅客得多穿一點會更好睡。

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▲網友滿意桃機提供的免費淋浴設施。（圖／桃機提供）

桃機公司總經理林祥生指出，桃園國際機場力求從視覺、聽覺、嗅覺、觸覺、味覺等「五覺」來改善顧客體驗，舉例來說，對需要利用機場休憩的旅客，機場公司持續美化硬體空間，也納入更多藝術、人文氣息，聽覺上未來希望能像其他國際標竿機場，減少不必要的機場廣播，打造更宜人的「寧靜機場」，桃園機場未來也會精益永精，克服空間及法規限制，在管制區外提供「文青行旅」服務，讓桃園機場更好睡，旅客在此更覺舒適。

▲桃園機場提供許多好睡空間，獲得旅客喜愛。（圖／桃機提供）

好睡機場網站已成立23年，2019年全球最佳好睡機場前10名依序為樟宜（SIN）、仁川（ICN）、赫爾辛基（HEL）、東京成田（NRT）、大阪關西（KIX）、桃園（TPE）、溫哥華（YVR）、慕尼黑（MUC）、香港（HKG）及阿姆斯特丹（AMS）機場。

▲桃機各式各樣的主題候機室，在國際評比中屢獲讚揚。（圖／桃機提供）

調查方式為網友投票評比機場使用經驗舒適度，包括登機門座位和休息區、機場內設施、工作人員服務品質、整體環境乾淨清潔、餐點選擇、證照查驗、安檢通關、指標明顯易懂、是否有事情做以打發時間，以及最重要的好睡度等。

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