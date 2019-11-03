外籍男機場狂奔「爬華航起落架」！監視器畫面曝　他在草地潛伏1小時

記者趙蔡州／綜合報導

一架華航班機2日準備從桃園機場飛往帛琉時，有一名外籍男子突然從草叢衝入跑道，奔向正在準備起飛的飛機起落架，所幸被後方的韓亞航班機機師發現，航警才緊急趕到現場將人帶離。據悉，該男子在草地潛伏至少1個多小時，決心要登上這班飛往帛琉的班機，詳細情況仍待警方進一步釐清。

▲飛機準備起飛時，外籍男子從草叢跑向起落架，所幸被後方飛機的機師發現。（圖／記者沈繼昌翻攝）

華航CI-028由桃園機場飛往帛琉班機，2日下午2時許在跑道滑行準備起飛，下一秒外籍男就從旁邊的草叢竄出狂奔，企圖爬上CI-028班機的起落架藏匿，所幸被後方韓亞航OZ-712機長發現通報，塔台緊急通知CI-028中止起飛程序，航警人員才立刻衝上前把人帶回，事件也造成航班延誤約3小時。

機場的監視器畫面顯示，該名外籍男子2日下午1時許從機場南側05右跑道方向（大園方向）進入，接著就躺在05右跑道旁的草地潛伏近1小時，直到華航CI-028班機要起飛時才衝出，進而被後方的班機機師發現，機場將持續調閲各監視器，希望能找出對方進入管制區的方式。

▲航警人員衝上跑道把外籍男子帶回。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方表示，外籍男子被帶回偵訊時不願說明爬上起落架的原因，身上沒有任何身分證件、也查無入出境資料，國籍身分待查，由於對方已經入侵管制區，此舉涉及航空保安法，加上過程中又有與航空器發生接觸，恐怕也涉及影響飛航安全，將全力查明外籍男進入機場的方式。

而且由於該名男子沒有入出境資料，對方是否是偷渡入境有待查證，若真的有非法入境的情況，恐已違反入出國及移民法第74條，未經許可入國或受禁止出國處分而出國者，得處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣9萬元以下罰金。警方目前朝這些方向調查釐清。

▲外籍男面對警方偵訊，一句話都不肯說。（圖／記者沈繼昌翻攝）

不過現在讓警方最頭痛的，是外籍男子一句話都不肯說，晚間偵訊仍不願意開口，警方只能先將人安置在航警局拘留所，待對方經一夜心情平復後再行偵訊，同時也將透過指紋、虹膜及對方行李的其他物品調查該男身分，確認身分後就會移交給桃園地檢署進行後續偵辦。

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