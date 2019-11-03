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蛋糕界奧斯卡驚現反送中作品　陸「正妹翻糖師」當場氣炸...舉報違規：不能忍！

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▲▼ 「蛋糕界奧斯卡」有香港示威作品 陸選手向大會投訴。（圖／翻攝自微博）

▲ 「蛋糕界奧斯卡」出現反送中作品。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

持續不斷的「反送中」遊行挑動各方神經，如今風波燒到甜點界。正在英國伯明翰舉行的國際翻糖比賽2019（Cake International）中，就出現了以香港示威為主題的翻糖蛋糕，這引發大陸翻糖師陳瑤的不滿，po文怒斥「利用國際賽事為恐怖暴力洗地不能忍」，隨後向大會舉報，該作品被判定違規。

▲▼ 「蛋糕界奧斯卡」有香港示威作品 陸選手向大會投訴。（圖／翻攝自微博）

▲大陸蛋糕師向大會舉報該作品。（圖／翻攝自微博）

據@翻糖師陳瑤po出的照片可以看到，該蛋糕有三層，底層有「連儂牆」常見的貼紙，中層有「V煞」面具，上層則有拿著黃色雨傘的黑衣人。她怒斥，「從技術水準來看這個『作品』恐怕並不是衝著拿獎的，更像一個政治工具。利用國際賽事為恐怖暴力洗地不能忍。」

▲▼ 「蛋糕界奧斯卡」有香港示威作品 陸選手向大會投訴。（圖／翻攝自微博）

▲陳瑤在現場錄了影片，說明事情進展。（圖／翻攝自微博）

陳瑤一行人隨後向組委會舉報該作品，「雖然我們也有可能會因此被取消參賽資格，花費大半年心血的作品會付之東流，但那又怎樣？不論結果如何，這比比賽本身更重要！祖國利益面前，決！不！妥！協！」、「不管結果如何，我們在做我們認為正確的事，捍衛我們認為值得捍衛的！」

▼ 陳瑤po文內容（圖／翻攝自微博）

▲▼ 「蛋糕界奧斯卡」有香港示威作品 陸選手向大會投訴。（圖／翻攝自微博）

她昨（2）日在微博po出最新進展，稱「在中國選手們團結一致共同努力下，兩個政治敏感蛋糕都被撤！展！了！其實今天在現場很多人都認出我，有很多表達認同的，也有質疑我的，覺得我不尊重別人自由表達的權利，我想說，世上沒有絕對的自由，建立在法律，在國家利益不受侵犯的前提之下的才叫自由！」

據悉，英國「國際翻糖比賽」，是世界規模最大、級別最高的蛋糕大賽之一，別譽為蛋糕界的奧斯卡，每年全球參賽人數超過1500人，1800多件作品參加評定。比賽分成十幾個不同主題的組別，整個翻糖界更是以得到「Cake International」獎項為榮。天后蔡依林就在曾於2016年參加，並奪得大賽銀獎。

▼ 反送中作品被撤走。（圖／翻攝自微博）

▲▼ 「蛋糕界奧斯卡」有香港示威作品 陸選手向大會投訴。（圖／翻攝自微博）

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