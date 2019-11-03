影／正妹拍寫真後「臉色發白」自殺　店家負責人未出面擬起訴家屬

記者馬叔安／綜合報導

日前貴州貴陽發生20歲正妹小薇（化名）在拍藝術照後，疑似因價格與店家談不攏，導致情緒低靡而自殺。如今傳出小薇所去的攝影工作室正準備起訴小薇的家人，而小薇的家屬近日到工作室協商時，負責人始終沒有出面。律師表示，應該先確認小薇是否確實有憂鬱症，以及商家是否存在過分的言論。

根據《新京報》「我們視頻」，小薇的母親在事發前曾試圖阻止女兒去拍照，「我說妳剛開始才上班還沒有一個月，部要急著照」，小薇的父親也不贊成女兒在現階段去拍照。

▲20歲正妹拍完寫真9天後自殺。（圖／翻攝自貴州都市報）

小薇的友人表示，當小薇發現與攝影工作室的價格難以談妥，頓時臉色蒼白，不論工作人員怎麼和她說話，她都保持沉默，「因為她本身有一個心律早博的問題」，友人將她拉到一旁坐下後，詢問她心臟是否受得了？小薇回答，「現在有點受不了。」從小薇生前留下的通訊紀律中，她一度試圖向別人借錢未果，之後便出現了輕生的言行。

報導指出，當事的攝影工作室直到10月31日尚有營業，小薇的家屬來協商，但工作室負責人始終沒有出現。在小薇姑姑提供的聊天截圖中，工作室的人員表示，正準備起訴小薇的家人。

▲店家準備起訴家屬。（圖／翻攝自微博／新京報我們視頻）

據《貴州都市報》報導，原來，小薇日前在當地一家攝影工作室付款了2299元人民幣（約新台幣9917元）的寫真套餐，但最後結帳價格卻瘋漲成1.8萬元人民幣（約新台幣7.76萬元）。為此，她與工作室進行了多次溝通，但在一次和負責人電話後，情緒突然失控。母親淚訴，正是這個通話，成了女兒服藥身亡的「導火線」。

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