24歲女為救生病弟「日花10元」　瘦到剩骨頭換她倒下...3心臟瓣膜都有異！





▲24歲女大生吳花燕身世坎坷，但仍然抱持希望。（圖／翻攝自貴陽晚報）

記者劉亭／綜合報導

貴州貴陽一名大三女生家中父母都已過世，還有一名罹患間接性精神病的弟弟，為了存錢給弟弟治病，一天只花2元人民幣（約10元新台幣），結果自己也病倒，瘦到只剩43斤（21.5公斤），就算如此她還是堅持想讀書，希望以後可以賺錢養活自己。

綜合陸媒報導，今年24歲的吳花燕從小身體就不好，母親在4歲時過世，父親在高一去世，從2017年奶奶也過世之後，她開始和患有間歇性精神病的弟弟一起和大伯一家一起生活。

大伯和伯母雖然把吳花燕當親生女兒一樣照顧，但經濟狀況也不好，只能靠著每人每月的低保金200元人民幣（約新台幣1000元）和務農為生。吳花燕和弟弟兩人則每月領300元人民幣的低保（約新台幣1500元）過活，但她卻從不抱怨。

▲吳花燕不願意麻煩別人，所以常常都一個人吞下困難。

2016年吳花燕在上高三時，吳花燕為了讀書常常跑醫院，弟弟的間歇性精神病卻發作了。吳花燕透露，「弟弟開始胡言亂語，眼神呆滯，到處亂跑，連我都不認識了。我當時特別絕望，但是我又不能放棄他」。

吳花燕每周放假的半天都留給弟弟，之後送弟弟住院，為了5000元人民幣（約2.5萬新台幣）的費用四處籌款，她平時不吃早餐，中餐吃饅頭，晚餐還是吃饅頭，肉包都不捨得吃，一天僅僅花約10元新台幣，基本上只拿白米飯，很少夾菜。

到了2017年12月弟弟吳江龍終於痊癒出院，但吳花燕的身體卻開始出現異狀，雙腳逐漸腫了起來，但她一開始不以為意，隨便買點成藥吃，直到1年後開始呼吸困難，甚至失眠1整個星期，但到小醫院檢查只說是感冒。

▲吳花燕高中同學都不知道她處境這麼辛苦，只知道她常常生病。

直到吳花燕今年10月13日到醫院檢查才知道，她患上心源性水腫，腎源性水腫等多種疾病，醫生檢查發現吳花燕3個心臟瓣膜都有問題，手術前期就需要20多萬人民幣（約100多萬人民幣）時，她覺得害怕，卻又不敢跟家人說。

「奶奶和爸爸都是因為沒錢治病而去世的，那種因為貧窮而等待死亡的感覺我再也不想經歷一次了。」吳花燕透露，「高中最困難的一次是一天只吃了一個饅頭，那時候因為糟辣椒便宜，用糟辣椒拌白米飯吃，一吃就是5年，穿過最貴的一件衣服是100塊錢。」

現在的吳花燕只希望可以快點好起來，可以參加明年6月份學校的專科升本科考試和9月份的會計證考試。吳花燕說，「我的夢想是當一名審計員，希望能用自己的雙手養活自己，那樣的生活多好多幸福啊！」

同房病友胡紅指出，吳花燕原本想放棄治療，直接出院，但她勸說可以試試看在眾籌平臺籌手術費用「她一邊編輯文字，一邊默默流淚，表示很糾結，不想麻煩別人，已經擬好了文字遲遲不願發出。」吳花燕的故事上傳後，許多好心人受到感動，紛紛解囊相助，更有人提供半個月的薪水，讓她相當感動。