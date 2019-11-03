新華社香港分社「有象徵意義」　環時：示威者縱火「是對中央的挑釁」

▲位于香港的新華社亞太總分社辦公大被破壞。（圖／新華社）

記者蔡儀潔／綜合報導

香港昨（2）日的示威活動中再度爆發暴力衝突，期間有示威者破壞新華社亞太總分社辦公大樓，大堂內火光熊熊。對此，大陸官媒《環球時報》晚間發文批評，「這是赤裸裸的、性質極其惡劣的暴力犯罪行為，是對香港法治的又一次踐踏。也是對中央和內地的挑釁。」

香港示威者昨日下午快閃破壞位於灣仔的新華社香港分社，不僅在大樓正門玻璃牆及外牆上噴塗字句，砸毀玻璃門及玻璃牆，而且向大堂投擲燃燒彈及油漆彈，並一度入內進行破壞，還有人在正門門口縱火。

《環球時報》昨晚發表社評，稱「這仍然是赤裸裸的、性質極其惡劣的暴力犯罪行為，是對香港法治的又一次踐踏」，強烈譴責針對新華社設施的暴力犯罪行為，並呼籲香港執法部門儘快將暴徒繩之以法，呼籲香港司法部門做出與罪行惡劣程度相符的判決。

文章寫道，「之前暴徒打砸香港立法會和政府機構，燒中國銀行在香港的多處網點。這次對新華社香港分社的縱火，更是香港暴力破壞活動新的升級。」

文章指出，首先，新華社是新聞機構，對新聞機構的破壞性犯罪，在任何一個文明社會都是不能容忍的，而且成立於1947年的新華社香港分社不是一家普通的新聞機構，它在香港回歸祖國的過程中做出了獨特貢獻，「這些暴徒之所以在新華社香港分社縱火，帶有明顯的政治意圖，用心非常險惡。」

社評強調，「需要看到，新華社帶有象徵性意義，暴徒們破壞新華社既是對香港法治的挑釁，也是對中央和內地的挑釁」，後者則是暴徒更為側重的，他們致力於通過暴力活動激化內地與香港矛盾，把整個香港的穩定與繁榮綁架在他們近乎瘋狂的偏執之上，他們試圖用政治邏輯將自己的犯罪行為合理化、正當化，「他們是罪人，卻還妄想當『英雄』。」

▲玻璃被打碎。（圖／翻攝自《新華社》）

此外，社評還點名香港的司法部門，「事實上，在《基本法》框架下，香港特別行政區有著比較充分的法律工具和空間用於止暴制亂。在這裡要特別提一下香港特區的司法部門，不能做出在客觀上鼓勵暴力活動的判決。幾天前，香港侮辱國旗者只被判了200個小時社會服務，影響就很壞。這樣的判決無異于做了暴徒的幫兇，成為香港止暴制亂的現實障礙。」

文章最後表示，「香港不能再亂下去了。內地社會對此感到痛心，但香港社會則承受直接痛苦。更多香港人應該站出來明確反對暴力、拒絕在客觀上做暴徒的幫兇，這首先是維護他們自己的切身利益。」

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