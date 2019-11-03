影／內部照片曝光！　新華社香港分社遭示威者「噴漆、丟燃燒彈」　

▲新華社香港分社遭示威者破壞。（圖／翻攝自新華社）

記者劉亭／綜合報導

香港2日遊行時，新華社香港分社遭破壞，有示威者破壞大門玻璃、閘門，並且用紅漆噴字，離開前還丟了燃燒彈和油漆彈，現場一片火光。辦公室內部遭到嚴重破壞，現場照片曝光。

位於香港灣仔區的新華社亞太總分社辦公大樓，2日下午5時20分許，遭到一批黑衣蒙面示威者打砸破壞及縱火。《新華社》3日淩晨公佈了被砸現場內部角度的圖片。大門玻璃上被噴漆，只見一個支字，另一邊則已被砸爛。

在持續約十分鐘的破壞行動中，示威者破壞大樓門口安防設施，在大樓正門玻璃牆及外牆上噴塗侮辱性字句，砸毀大樓玻璃大門及玻璃牆，大樓二層及三層的部分窗戶也被砸壞。示威者還向辦公大樓大堂投擲燃燒彈及油漆彈，並一度進入大樓大堂進行破壞，還在大樓正門門口縱火。

新華通訊社發言人2日晚發表聲明，新華社是中國的國家通訊社和具有全球影響的世界性通訊社，始終致力於為海內外受眾提供權威、真實、全面的新聞資訊。「黑衣暴徒的行徑再次表明，『止暴制亂、恢復秩序』是香港當前最重要、最緊迫的任務。我們堅決支持特區政府和警方依法止暴制亂。我們也相信，這一違法行徑必將受到香港社會各界的譴責。」

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