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科學家重建「1000歲維京女戰士」臉蛋　金髮藍眼美爆…頭骨卻遭深砍慘死！

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▲科學家重建1000年前維京女子容貌。（圖／翻攝自衛報／推特）

▲科學家重建1000年前維京女子容貌。（圖／翻攝自衛報／推特下同）

記者陳亭伃／綜合報導

在歐洲史上維京人8世紀至11世紀肆虐在歐洲沿海、現今英國等地附近，當時讓不少人聞之色變，其民族善戰也成為現代電影許多題材。近日科學家重建1000年前一名維京女子的容顏，推測她就是當時少數的因戰鬥死亡的女性，而還原出來的樣貌一頭金髮與深邃的五官也讓人相當震驚。

根據英國《衛報》報導，過去科學家不斷假設，認為維京時期外出作戰的可能只限於男性，並且會將妻小放在家中。直到在挪威索勒（Solør）的維京墓地中發現一具女性的骨架，當時也未被認為是戰士的墳墓，原假設只是一名女的居住地。但因該骨架與許多武器埋葬在一起，當時科學家提出「女戰士」的設想。

▲科學家重建1000年前維京女子容貌。（圖／翻攝自衛報／推特）

▲莎瑪西相當興奮千年維京女樣貌重建。

考古學家莎瑪西（Ella Al-Shamahi）表示，骨架確定為女性，在出土的過程中更發現她被埋在一堆致命的武器堆中，包括劍、弓箭、斧頭，且頭部有重傷，而她的頭靠在墓中的盾牌上，傷口凹陷的相當嚴重，幾乎是頭骨損壞的程度。

科學檢查中發現，該名女性傷口已有些癒合，所以無法確定確切的死亡原因，但莎瑪西仍相當開心認為，這應該是有史以來發現的第一名維京女子因為戰爭重傷死亡，而在1000千年後還原長相一切都變得很真實，只是是否為「真的女戰士」還需要再研究。該節目將於11月9日於國家地理頻道播出。

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