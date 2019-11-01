加密群組傳「9萬極樂海參崴」 　4天3夜5妞爽滾床…PO比基尼妹扭臀照搶客

▲加密群組瘋傳俄羅斯海參崴激情遊，引發網友討論。（圖／翻攝自Telegram下同）

記者陳亭伃／綜合報導

不少人對於俄羅斯的想像，都是金髮碧眼的女孩，近年來也有與俄羅斯「姻親」的男網友，紛紛在網路上分享自己的家庭生活，讓人羨慕。近日在俄羅斯通訊軟體「Telegram」上，出現一個群組，打著「海參崴深度旅遊」的名號，但內容卻是相當極樂露骨。

綜合外媒報導，這則突破大家對於撒錢的想像，「海參崴深度旅遊」內容中，共計4天3夜有不同的俄羅斯辣妹伴遊、遊艇開趴、還有熊掌、帝王蟹、海參、魚子醬等高檔海鮮吃到爽，而白天的行程更是霸氣，有著實彈射擊、釣魚、百貨公司雪拚等，讓人看了相當瞠目結舌。

此外，俄羅斯簽證辦理是出了名的麻煩，但這間「旅遊公司接待」打著除了機票之外，一切全包，除非需要加價項目，否則2萬人民幣（約台幣9萬元）包到好。「4天3夜5妞」的標語讓群組瞬間600多名成員加入，並且還附上遊艇上「與辣妹快活」的影片，可以看到伴遊的女性都穿著火辣比基尼、隨著音樂扭腰擺臀。

在最新的貼文中甚至還大膽寫出，連續三天皆有美女床伴1～2小時，如果晚上需要到夜店找樂子，則屬另外加價。貼文一出立刻引發網友討論，「這麼好康的東西，最好這麼點錢就能全包」、「不要錢給了什麼都沒有才是真的！」、「這麼便宜的夢誰敢去」。

▲辣妹遊艇伴遊讓網友相當激動。

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