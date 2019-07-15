女巫受困娃娃體內…「英國版安娜貝爾」敲玻璃喊：吊死他們

▲被稱為真實版安娜貝爾的娃娃。（圖／翻攝自Twitter／@thehauntedhunts）



國際中心／綜合報導

英國靈異節目《捕捉超自然》（Paranormal Captured）的製作團隊，日前在Youtube上公布一段影片，他們捕捉到一段「娃娃開口說話」的恐怖影像。當時主持人之一的莫斯（Danny Moss）嘗試向放在玻璃櫃的娃娃說話時，突然傳來敲玻璃的聲音，莫斯對著它喊「誰在獵殺你」，接著就傳來模糊的聲音說著「我詛咒你」。

▲主持人莫斯嘗試與娃娃對話。（圖／翻攝自YouTube／The Haunted Hunts）



這個堪稱「英國版安娜貝爾」的娃娃，據傳是在17世紀的獵巫行動中，有個女巫靈魂輾轉附身到這個娃娃身上，不知從何時開始，它就一直被放在玻璃櫃中保存。在曝光的其中一段影片中，製作團隊敲了敲玻璃，想看看娃娃是否會有反應，結果真的從玻璃內傳來3下非常清楚的敲擊聲，嚇得整屋的人放聲尖叫。

另外一段影片除了敲玻璃的聲音外，莫斯也試圖和娃娃對話，他對著娃娃大聲喊了兩次「是誰在獵殺你」，過了大約5後，傳來一聲女性的低沉嗓音回答「我詛咒你」，讓在場的人不經倒抽一大口氣。莫斯不可置信地要求娃娃「再說一次」，這次娃娃立刻回應「放了我」，讓整個製作團隊都忍不住尖叫，過了大約3分鐘後，又傳來一聲「吊死他們」。

▲5：10處傳來敲玻璃聲。



莫斯表示，許多人對些影片抱持懷疑態度，但他並不在意，因為在親身經歷以前，他也從不相信這些鬼怪之說，「我敢說這個娃娃是全英國最恐怖的東西，不論是說話還是敲玻璃，我們已經嘗試過非常多次，每次都有一樣的反應。」莫斯說，他們曾在玻璃櫃周圍用粉筆畫圈，結果這些粉筆的痕跡也自行移動了，「我不敢想像若把它放出來會發生什麼事。」

▼5 :53處莫斯嘗試與娃娃對話。

