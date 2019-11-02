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竹北匝道口連環3車禍　警製筆錄「意外收穫」1無照酒駕1通緝犯

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▲竹北匝道口連環3車禍　警製筆錄「意外收穫」1無照酒駕1通緝犯。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲竹北地區1日晚間發生一起連環車禍。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

竹北地區1日晚間於光明六路東一段與國道一號北上匝道口發生3車連續追撞之交通事故，沒想到警方抵達現場除了查出駕駛無照酒駕外，更意外抓到通緝在逃的毒品案嫌犯，3名駕駛除了車輛有車損外，人並無大礙，警方除了將通緝案嫌逮捕歸案外，也將酒駕駕駛開單告發、扣車並移送新竹地檢署偵辦。

新竹縣竹北地區1日晚間發生一起通緝犯酒駕發生連環車禍！竹北警方於晚間6點多接獲報案，位於竹北市光明六路東一段與國道一號北上匝道口發生3車連續追撞之交通事故，轄區分局立刻派出警員于尚永、謝明燊、張嘉陽、王于和等4人到達現場。

員警抵達現場後發現，事故現場共有3車疑似連環追撞，其中第1臺車由68歲蔡男所駕駛、第2臺由40歲林男駕駛、第3臺車則為41歲高姓男子所駕駛。經現場人員初步了解，疑為第3車高姓駕駛人追撞第2車林姓駕駛人駕駛之車輛，致使林姓駕駛人駕駛之車輛推撞其車輛前方第1車蔡姓駕駛人之車輛，而發生交通事故。

▲竹北匝道口連環3車禍　警製筆錄「意外收穫」1無照酒駕1通緝犯。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲第1、2車。

經員警完成現場事故紀錄後，因該處為交通要衢，且適逢上下班時段，為避免影響人車通行，隨即請蔡姓、林姓及高姓男子移車至路肩，後續進行酒精測試等處置。前五星竹北派出所所長、現任交通隊組長陳昭佑，當時恰好於該處督導交通崗勤務，發現事故隨即協助處理。經陳組長發現高姓駕駛人身上有酒味，另蔡姓駕駛人多次以「要至縣政府拿取物品」及謊稱虛假身分證號等理由，避免員警盤查發現其通緝身分，經陳組長察覺可疑，指示現場員警針對該2人予以加強警戒，並進而查獲該2人違法情事。

果然發現，第1車蔡姓駕駛，竟為臺灣新竹地方檢察署通緝中之毒品通緝犯，遂當場由員警予以逮捕。此外，蔡姓駕駛人酒測值為0.07mg/L，惟蔡姓駕駛人因酒測值未超過標準，且尚能通過現場平衡觀測，尚無涉嫌違反刑法第185-3條酒駕公共危險罪。

▲竹北匝道口連環3車禍　警製筆錄「意外收穫」1無照酒駕1通緝犯。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲第2、3車。

第3車高姓駕駛人經員警實施酒測，酒測值為0.44mg/L，涉嫌違反刑法第185-3條酒駕公共危險罪，由員警現場予以逮捕，並移送臺灣新竹地方檢察署偵辦。此外，因高姓駕駛人酒測值超過標準，員警依據道路交通管理處罰條例第35條第1項第1款予以製單告發，並當場移置保管其車輛。再經員警查詢高姓駕駛人駕籍資料，發現高姓駕駛人僅領有機車駕照，未有汽車駕照，遂依據道路交通管理處罰條例第21條第1項第2款，予以製單告發。

第1車蔡姓駕駛人之車輛後車尾凹陷，右後輪擋泥板裂開，車尾及保險桿凹陷。第2車林姓駕駛人之車輛前、後保險桿均凹陷斷裂。第3車高姓駕駛人之車輛前保險桿凹陷斷裂。3人均無明顯外傷。

▲竹北匝道口連環3車禍　警製筆錄「意外收穫」1無照酒駕1通緝犯。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲竹北匝道口連環3車禍　警製筆錄「意外收穫」1無照酒駕1通緝犯。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲竹北匝道口連環3車禍　警製筆錄「意外收穫」1無照酒駕1通緝犯。（圖／記者陳凱力翻攝）

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酒駕車禍通緝無照

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