天天有攔查時時有取締　南警封城抓酒駕

▲台南市警察局於安南區鹿耳門土城聖母廟前廣場，舉行「封城抓酒駕」擴大聯合勤教，由市警局長周幼偉主持，宣示酒駕零容忍的決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為遏止民眾酒後駕車陋習，台南市警察局1日晚上8時許，於安南區鹿耳門土城聖母廟前廣場，舉行「封城抓酒駕」擴大聯合勤教，由市警局長周幼偉主持，宣示酒駕零容忍決心！強調為了民眾生命財產安全，市警局打擊酒駕絕不手軟，強力嚴格取締酒駕，做到「天天有攔查，時時有取締」，杜絕民眾僥倖酒駕的心態。

台南市近期發生多起涉及酒後駕車的肇事傷亡車禍，經統計台南市2018年因駕駛人有飲酒肇事造成30人死亡，2019年迄今亦有19人死亡，台南市警局運用大數據分析酒駕肇事時段特性，以下午6時至晚上10時發生最多。台南市警局1日晚上舉辦「封城抓酒駕」擴大取締行動。

市警局長周幼偉表示，酒駕零容忍為全民共識，而取締酒駕向為警察局重點工作，統計市警局2019年至今取締酒後駕車5165件，取締件數相較2018年同期減少了14.73％，雖然取締減少，但是酒駕事故也減少，2019年至今有231件的酒駕肇事，造成290人傷亡，相較2018年同期，傷亡減少147人。

這次的封城強勢路檢，警察局除規劃針對聯外周邊道路、橋樑、下快速道路匝道口等路段（口）規劃部署「路檢點」實施路檢攔查外，亦要求各分局依照轄區特性規劃其他時段及地點攔查取締勤務，未來更會進行滾動式檢討相關勤務作為。

台南市長黃偉哲，晚上8時30分左右，前往至中西區民生路與環河路口路檢點，慰問執行取締酒駕勤務的員警，並期勉警方嚴格執法，以保障合法用路人的安全。

▲台南市長黃偉哲，前往至中西區民生路與環河路口路檢點，慰問執行取締酒駕勤務的員警。

市警六分局執行封城路檢勤務，市警局警政監呂青霖、六分局長陳建民，在南區濱南路、興南街口督勤時，喜樹所長陳慈仁、鯤鯓所長蘇炎輝於晚上9時30分，攔車查獲葉姓男子酒後駕駛自小客車，酒測值0.37毫克，超過標準，馬上依公共危險罪嫌偵辦。

▲市警六分局在南區濱南路、興南街口，攔車查獲葉姓男子酒後駕駛自小客車，酒測值0.37毫克，超過標準。

市警局再次呼籲駕駛朋友，在餐敘宴飲酒酣耳熱之際，不忘提醒同桌友人切勿「酒後不開車」，並相互告知多加利用大眾運輸工具、「指定駕駛」及「代叫計程車」等服務，成為「酒駕零容忍」的一份子，避免再有憾事的發生。

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