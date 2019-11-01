潤寅詐貸案延燒！搜索5上市櫃公司　王音之胞弟涉滅證重開聲押庭

▲中纖黃姓財務人員因捲入潤寅詐貸案遭約談到案。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

潤寅實業詐貸300億元弊案越演烈，台北地檢署多次提訊已遭收押潤寅林姓會計，發現除了先前已經爆出的台化、福懋、新纖等上市公司高層，涉嫌收受回扣，幫潤寅製作假交易憑證，向10多間行庫貸款，另外還有中纖、南亞等5公司也涉案，檢察官1日指揮調查局搜索相關公司等10個處所，並約談5名涉案被告與3名證人到案。

▲潤寅林姓女會計遭收押後，多次遭檢察官提訊。（圖／記者劉昌松攝）

潤寅負責人楊文虎、王音之夫妻6月留下80多億元呆帳，落跑出境後，2人女兒楊宇晨因涉嫌幫父母洗錢，在9月間已遭檢察官聲押獲准，檢調進一步查出，王音之的弟弟王振賢，也疑似幫忙聯繫律師協助滅證日前也遭約談，當時法院裁定不予羈押，以20萬元交保候傳，經檢方抗告成功，台北地院預計1日晚上10點重開聲押庭。

檢調之後密集展開搜索行動，約談涉嫌協助詐貸的台化、福懋、新纖等公司員工，以及疑似幫忙轉送回扣的水果行老闆後，累計已有13人被依涉嫌違反《銀行法》、洗錢等罪遭收押禁見，並持續提訊在押的潤寅林姓會計，發現另外還有中纖、南亞等5間上市櫃公司員工，疑似也收受回扣，協助潤寅製作假交易，因此在1日再次發動全案第5波搜索約談行動。

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