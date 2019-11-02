潤寅案檢漏夜聲押6人　5公司員工涉幫助詐貸…王音之胞弟涉滅證洗錢

▲潤寅楊文虎、王音之夫妻涉詐貸案逃亡遭通緝，女兒已被收押，現在王的弟弟也遭檢察官聲押。（圖／翻攝調查局網站）

記者劉昌松／台北報導

檢調追查潤寅實業詐貸弊案，發現除了先前已經爆出的台化、福懋等上市公司高層，涉嫌收受回扣，幫潤寅製作假交易詐貸，另外又根據相關會計帳冊，發現中纖、南亞等另外5公司職員也涉案，5公司各1名涉案職員，1日遭檢調約談偵訊後，分別被檢察官依違反《銀行法》、詐欺等罪聲押，另外潤寅老闆娘胞弟王振賢也疑似經手可疑金流遭聲押，將由法官漏夜訊問決定是否准押這6人。

潤寅負責人楊文虎、王音之夫妻留下80多億元呆帳，在6月間落跑出境，經銀行通報清查，潤寅多年來用以新還舊的方式詐貸，總金額超過300億元，檢調追查發現台化等3間公司的主管級員工，涉嫌協助潤寅製作假交易，讓潤寅可以用應收帳款向銀行申請核貸，已陸續聲押相關公司共13人獲准。

▲潤寅林姓女會計遭收押後，被檢調密集提訊。（圖為資料照／記者劉昌松攝）

經檢調持續密集約談潤寅林姓女會計，分析相關交易資料後，檢察官發現另外還有南亞、中纖等5公司的業務人員，疑似也協助潤寅製作假交易憑證，因此在1日發動全案第5波大型搜索行動，前往相關公司等10個地點搜索，並約談5名涉案公司5職員到案後，以5人涉嫌違反《銀行法》、詐欺等罪嫌重大，有勾串滅證之虞等理由，在1日深夜向法院聲請羈押禁見。

此外，楊文虎、王音之夫妻的女兒楊宇晨，因涉嫌幫父母洗錢，在9月間已遭檢察官聲押獲准，檢調進一步查出，王音之的弟弟王振賢，也疑似幫忙聯繫協助滅證、經手相關金流，日前遭約談後也被聲押，但台北地院當時裁定以20萬元交保候傳，經檢方抗告成功，台北地院通知王振賢1日晚間到庭，將由法官漏夜開庭，決定是否羈押王振賢和5名新增被告。

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