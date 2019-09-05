▲ 開學心營隊，法鼓山舉辦44場「悟寶兒童營」。（圖／法鼓山提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

引導國小1至3年級學童，透過體驗生活中的禪、禪藝手作、團隊遊戲、桌遊、梵唄與佛曲、話劇表演、繪本故事等課程，學習「兒童靜心」、「基本佛法」。法鼓山世界青年會於開學後，在全臺23處分院辦事處，舉行44場悟寶兒童營，以「靜心」練習禪修心法，從而認識自我、覺察情緒，學做自己心的主人。

悟寶兒童營自2017年11月開辦以來，廣受家長推薦，除了每兩個月舉辦一次活動，還有兒童日、暑期兩日的營隊可參與。課程重視倫理與道德，提倡愛護生命，教導孩子心存感恩，用一顆柔軟的心包容世界；同時也鼓勵學童將環保融入生活習慣，從人際互動中學習「用智慧處理事，以慈悲關懷人」。

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▲ 法鼓山舉辦44場「悟寶兒童營」。

法鼓山板橋辦事處於上半年課程中，邀請法師帶領孩子誦念《心經》，從經文中體驗靜心的力量；小朋友化身小小廚師，在青年義工陪伴下，歡喜揉麵團做麵包，體驗「吃飯禪」，學習細細咀嚼、品嚐飯菜的香甜。以往課程還安排話劇演出、編織幸福手環、製作小兔子輕黏土、香草植物換盆實作與品味香草茶、童趣繪本故事，學童都覺得有趣又好玩。

法鼓山歡迎年齡為16至35歲，喜歡陪伴兒童，實踐佛法奉獻精神的青年朋友，加入服務團隊。2019下半年舉辦地點有：桃園齋明別苑、新竹精舍、臺東信行寺、臺南分院、高雄紫雲寺，以及新店、新莊、淡水、板橋、內湖、中正萬華、中永和、松山、文山、海山、三重蘆洲、三鶯、基隆、豐原、員林、三民、潮州、屏東等各辦事處。課程均安排於周末下午，歡迎家長們電洽各據點或上網報名，活動詳情：https://ddyp.ddm.org.tw/。

▲ 體驗「吃飯禪」，學習細細咀嚼、品嚐飯菜的香甜。

▲ 法鼓山「悟寶兒童營」製作小兔子輕黏土。