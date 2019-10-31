富婆爽嫁3男「每晚輪流寵幸」　懷孕6個月卻搞不清楚爸爸是誰！

▲一心嚮往完美丈夫的女子，同時和3名男子結婚。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

非洲烏干達一名女子竟然同時和3名男子結婚，名下擁有7間房產的她，還霸氣將其中3間送給丈夫們，雖然目前懷有6個月身孕，卻搞不清楚孩子的爸爸到底是誰，誇張作風震驚保守的當地，但她認為3個丈夫同時都是孩子的爸爸，所以完全不在意外眼光。

居住在恩戈拉縣(Ngora)的36歲女子阿古蒂(Ann Grace Aguti)，同時與3名丈夫阿里奇(Richard Alich)，奧盧卡(John Peter Oluka)以及恩雅庫(Michael Enyaku)住在一起，她表示，阿里奇是一名退休警察，還育有10名成年的子女，當初因為自行車故障去警局求助時，而意外結識，奧盧卡是一名農夫，恩雅庫則是大學生。

奧盧卡則說，他在放牧所養的牛時，在沼澤地遇見阿古蒂，對方開玩笑要他成為另一位丈夫，還送了一間房子，4人住在一起卻相安無事，平時都是由阿古蒂負責分配他們的職務，以及要臨幸誰。

賣豬腳維生的阿古蒂，因為第一次婚姻失敗後，從父親那裡繼承了土地，所以生活十分富裕，一心嚮往浪漫愛情的她，後來不願再聽從家人所安排的婚事，開始和多名男子自由戀愛並且同居。

阿古蒂表示，「我的願望是擁有一個溫柔、充滿愛的丈夫，他可以滿足我所有需求，但我第一任丈夫很沒用，要靠我養家餬口，我才會離開，我一直在找那個特別的人，但到現在還是沒找到，因為現在我還是必須要養活所有人，所以我還會再繼續找的」。

阿古蒂的牧師父親，無法接受她多夫的婚姻生活，大動肝火向當地政府申請，她和丈夫們的婚姻無效，強調他以前從來不知道這些婚姻的存在，所以當局只好先請3名丈夫各自返回自己的村莊，等到身分確認後才能返回。變成孤身一人的阿古蒂則向丈夫們喊話，希望丈夫能盡快回到她身邊。

WOMAN MARRIES 3 MEN IN HER HOME

Aguti says she should not be taken for a village whore because she is not.

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