「總統專機享特權！無犯罪！」　私菸案吳宗憲律師做無罪辯護

▲被控涉嫌私菸案逃漏稅的國安少校吳宗憲(右起)、張恒嘉再次出庭否認犯罪。（圖為資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松、孫于珊／台北報導

台北地院1日再次開庭調查總統專機私菸案，被控以不正方法逃漏稅的國安少校吳宗憲、張恒嘉繼續否認犯罪，2人都辯稱「菸稅應該是華航去繳」，辯護律師則火力全開，痛批檢方起訴誤導，總統通關禮遇免受查驗，本來就不會有菸品超量問題，國安人員依「長年往例」統籌訂菸，沒有犯罪。

北檢8月中起訴指控，吳宗憲、張恒嘉等人，利用總統蔡英文「自由民主永續之旅」，在國安特勤單位揪團訂購近1萬條私菸，13名國安、華航人員分遭起訴涉嫌《貪污治罪條例》圖利罪，以及以不正方法逃漏稅。

吳宗憲和張恆嘉從起訴之初就堅持是依照往例辦理，否認犯貪污罪，11月1日更異口同聲地說：「菸品稅的納稅義務人是華航，沒有人要我們補稅」，2人都說2019年7月22日菸品被載出機場遭攔查時，他們都正在休假，沒有指示如檢方起訴所控，要求特勤單位派車去機場載菸。

吳的律師王展志則把炮火指向檢方起訴誤導社會，王說《國際機場禮遇作業辦法》等規定中，總統禮遇通關不用查驗，當然就沒有一般民眾只能攜帶1條菸的通關上限，也不會有超量問題，「法律上給予的特權，卻被檢方誤導成是不正方法」，全案預計1日整理完吳、張2人涉案部分的爭點後，另外定期開庭繼續審理。

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