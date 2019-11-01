中共中央政策研究室：歷史和現實都表明，中國沒有中共領導必「四分五裂」

▲江金權。（圖／翻攝中新社）



記者邱茀濱／綜合報導

中共中央政策研究室副主任江金權1日出席「四中全會」記者會時表示，中國共產黨領導是中國特色社會主義最本質的特徵和最大優勢，歷史和現實都表明在中國這樣的大國，「沒有中共領導，必然四分五裂、一事無成」。

江金權提出要完善六方面制度，包括提高黨的執政能力和領導水平制度、堅定維護黨的全面領導制度、為人民執政、靠人民執政各項制度、完善全面從嚴治黨制度，以及牢記使命的制度。他又稱，四中全會著眼於完善堅定維護黨中央權威和集中統一領導的制度，且在思想上、政治上、行動上，同以習近平同志為核心的黨中央，保持高度一致，實現全黨團結統一、行動一致。

中央財經委員會辦公室副主任韓文秀指出，十九屆四中全會的一大創新，就是把按勞分配為主體，多種分配方式並存，社會主義市場經濟體制上升為基本經濟制度，同時要加快完善社會主義市場經濟體制，充分發揮市場在資源配置中的決定性作用，更好發揮政府作用，讓「看得見的手」和「看不見的手」相得益彰。

韓文秀又說，國有經濟目前主要分佈在關係國家安全和國民經濟命脈的重要行業和關鍵領域，在一般競爭性行業的國有經濟實際上只佔較小的份額。國企還承擔著提供公共產品和普遍服務的職能。最後，他強調，國企沒天然優勢，作為平等的市場主體，國企只有切實增強競爭力、創新力，在市場競爭中大浪淘沙、優勝劣汰，才能真正確立和發展自身的優勢。

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