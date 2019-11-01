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LINE瘋傳「係金A」！　台中向上路龍井交流道下坡設區間測速

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▲▼沙鹿向上路龍井交流道下坡路段將設區間測速。（圖／台中市交大提供）

▲沙鹿向上路龍井交流道下坡路段將設區間測速。現場為向上路中興路口。（圖／台中市交大提供）

記者李忠憲／台中報導

網路瘋傳「向上路龍井交流道出口區間測速照相」已在路標指示牌後方建置完成，呼籲民眾行經該下坡路段應注意車速，以免受罰。台中市警局交通大隊1日表示，該訊息正確無誤，但目前仍在測試階段，將在2020年開始執法。

沙鹿區向上路龍井交流道下坡路段近年來重大連環車禍頻傳，台中市警局為防範嚴重超速導致交通事故，規劃在長約1.7公里的向上路6段長下坡路段，以及長約6公里的台61線西濱快速道路151公里到157公里處，建置區間平均速率執法設備。

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▲▼沙鹿向上路龍井交流道下坡路段將設區間測速。（圖／台中市交大提供）

▲LINE群組瘋傳，沙鹿向上路龍井交流道下坡路段設區間測速已建置完成，警方證實目前在測試階段。（圖／台中市交大提供）

近日在LINE群組中瘋傳一段訊息，內容指出，「向上路龍井交流道出口，往沙鹿的長下坡段，區間測速設備已建置完成，在路標指示牌後方，請各位大哥大姐行經該長下坡路段注意車輛限速（包括機慢車道），以免受罰。」並附上現場照片，引起許多民眾討論。

▲▼沙鹿向上路龍井交流道下坡路段將設區間測速。（圖／台中市交大提供）

▲沙鹿向上路龍井交流道下坡路段將設區間測速，圖為沙田路段。（圖／台中市交大提供）

交通大隊大隊長林沐弘證實，現場確實有建置區間測速設備，但目前正處於測試中，預計2020年開始啟用執法。他表示，區間平均速率執法有別於傳統測速照相桿，它是透過雷達或雷射偵測車輛的瞬間車速，可以改善駕駛人在接近測速照相桿之前才減速，一旦通過後即加速駛離的現象，大幅提升了「速度控制的有效距離」。除可促使駕駛人落實使用低速檔、有效降低超速違規，更可以降低因為搶快所衍生的其他交通違規行為。

市警局長楊源明也說，隨著科技日新月異，逐漸將科技運用在交通執法的層面，有助於落實各項交通違規的改善，以達到降低交通事故的最終目的，警方將持續扮演稱職的執法者角色，維護所有用路人行車安全，期許「交通安全的觀念」能深植在每一位市民的心。

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