救護車出勤路口撞上小客車　救護員肩頸拉傷

▲中山消防分隊護車經過路口撞上小客車，車頭嚴重毀損。（圖／民眾提供）
記者李忠憲／台中報導
民眾報案太平區有民眾在自家揚言要自殺，消防隊立刻出動救護車開警示燈鳴警報器前往，行經環中東路、中山路口時卻遭與一輛小客車碰撞，小客車駕駛輕傷，一名救護員肩頸拉傷，事後證實自殺是誤報。警方表示，雙方沒有酒駕，事故原因有待釐清。
台中市消防局第三大隊中山消防分隊1日上午接獲指示，稱太平區某民宅疑有人在自家要自殺，立刻出動救護車前往。負責開救護車張姓救護員與同事鳴警笛開車，沿中山路由市區往太平方向行經環中東路口時，一輛小客車竟從救護車右方衝出，遭救護車攔腰撞上噴飛到左方。
▲救護車撞上小客車，造成2人輕傷。（圖／民眾提供）
▲▼小客車右側車身嚴重凹陷，與救護車2名駕駛都沒有酒駕。（圖／民眾提供）
救護人員見狀，趕緊停車通報消防局，並上前確認車上40歲駕駛鄭姓男子情況。初步確認他有輕微挫傷及胸痛狀況，由另一輛救護車送醫治療，沒有生命危險。而救護車副駕駛座的救護員也因為肩頸拉傷，到醫院治療。
台中市消防局表示，該救護車出勤途中與小客車碰撞，經查救護車當時有開警示燈及警報器，在路口也有減速再通過。隊員僅有拉傷，已返隊冰敷休養。疑似自殺救護案，另派救護車前往，但證實是誤報。
太平分局表示，雙方駕駛均排除酒駕，相關肇事責任有待調查釐清。
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