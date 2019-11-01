出國大呼小叫、拍照擋道！　他嘆：行銷補貼難補「台灣形象」

▲圖為京都二條城。（示意圖／記者蔡玟君攝）

劉觀生／系品有限公司總經理

近日帶老婆參加旅遊團遊覽法比荷，一路所見頗有感觸，於是寫下此文。

誰是觀光尖兵？

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誰是觀光尖兵？是觀光局駐外人員？是觀光形象大使？是旅行社？是領隊導遊？還是第一線服務人員？

答案是以上皆非，而且答案是出國旅遊的國人，這群人才真的是觀光尖兵。因為台灣觀光客的行為是外國人在他們國家第一眼看到的台灣形象，特別是對那些從來沒有來過台灣的人。我們常說「第一印象決定一切」，如果我們在國外的遊客給人的第一印象是負面的，那麼台灣的形象在那些沒有來過台灣的國際友人心中就是負面的。

台灣遊客會給旅遊地的百姓造成哪些觀感？主要或是最明顯的就是不尊重別人及妨礙別人的權益。例如：

1. 聽覺選擇權：在公共場所及交通運輸工具上大呼小叫，不管別人是否在閉目養神還是專心聽領隊解說。

2. 視覺選擇權：在秀麗的風景前只顧自己拍到好相片或佔據好位置而阻擋別人的賞景、取景。

3. 路權：習慣站在路上照相或一群人聊天而擋住車道，任車輛為怕撞到人而緊急踩煞車。

4. 通行權：一群人們站在路口、門前的時候，不懂得為通過的人留通道。

僅這四件事情天天隨著我們的遊客在別個國家上演，就夠重創台灣的國際形象了，無論花多少國際行銷費或是多少補貼國際觀光客的經費，也遠遠無法填補這個漏洞，讓國際遊客產生來台灣觀光的興趣啊！

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