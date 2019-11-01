游泳池畔雨夜傳哭聲…宜蘭公廁見「滿身血棄嬰」！警徹夜追生母

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記者游芳男、莊智勝／宜蘭報導

受到東北風異常降水，宜蘭昨（10月31日）入夜後下起滂沱大雨，但蘇澳分局晚間9時許卻接獲民眾通報，位於聖愛路上的鎮立游泳池女廁中發現一名棄嬰，警方趕抵現場後，發現該名男嬰才剛出生不久，全身滿是血跡還帶有一截臍帶，身上僅有一件單薄的綠色外套包裹，立即將其送往羅東博愛醫院救治，所幸男嬰僅有輕微失溫，並無生命危險。警方事後尋獲男嬰生母，並通知到案說明，全案依法移送地檢署偵辦。

▲在發現公廁棄嬰後，警方立即將小男嬰送上救護車。（圖／記者游芳男翻攝）

警方指出，蘇澳鎮立游泳池女廁內昨日晚間發現一名男嬰遭人丟棄，身上滿是血跡，且還帶有一截臍帶，全身僅以一件綠色外套包裹，現場員警研判應是才剛出生不久，立即將小男嬰送往醫院救治。院方初判，男嬰應是懷孕36周後產下，雖有輕微失溫，但生命跡象穩定。警方事後依規定通報社會局，並在現場圍起封鎖線，同時通報鑑識科採證。

警方在雨夜中大動員，徹夜調閱路口監視器畫面，鍥而不捨追查下，終於鎖定一名可疑女子，經循線逐戶查訪後，順利找到男嬰生母，並通知其到案說明，依法移送宜蘭地檢署偵辦，全案在12小時內宣告偵破。

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▼蘇澳分局偵查隊分隊長劉旭偉說明棄嬰案。（圖／記者游芳男翻攝）

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