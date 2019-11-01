5縣市灌豪雨19℃冷吱吱！下周「降雨擴大」　氣象局預警：連雨5天再降2℃

▲5縣市再灌豪雨到天亮！低溫下探19度。（圖／中央氣象局）



記者許力方／綜合報導

東北風雨彈強襲！中央氣象局針對基隆、新北、宜花東5縣市發布「豪雨特報」，尤其宜蘭南澳累積已達513豪米雨量，達到超大豪雨等級，預估雨勢將持續至清晨，1日上午才會逐漸緩和、雨區縮小，僅宜花一帶有小範圍短暫雨；中部以北沿海空曠地區低溫下探19度，中南部高溫約30度，日夜溫差可達10度。

氣象局預報員陳建安表示，東北風影響，為桃園以北、東半部帶來顯著降雨，宜蘭花蓮最多，且宜蘭降雨已經達到超大豪雨等級，雨勢將持續到1日清晨，提醒宜花地區仍有明顯降雨。到了上午以後，隨著高壓出海，東北風強度將稍微減弱，雨區逐漸縮小，僅宜花一帶有小範圍短暫雨，北部山區、台東也有零星短暫雨，其他地區多雲到晴。

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▲東北風帶來豪雨，1日雨區縮小。



氣溫部分，1日各地清晨、夜晚仍偏涼，低溫約20至24度左右，白天桃園以北及宜蘭、花蓮高溫25至27度，新竹以南及台東則可達28至31度，中南部日夜溫差偏大，可達10度。

氣象局預報，2日（周六）東北風稍減弱，水氣也偏少，迎風面降雨明顯緩和，各地大多為多雲到晴的天氣，僅東半部地區及北部山區仍有零星雨，午後南部山區有零星短暫陣雨。但3至7日（周日至下周四）東北風再增強，水氣也有增多趨勢，迎風面降雨範圍擴大，北部、東半部細雨綿綿，其中東北部降雨較明顯，中南部仍是多雲到晴，午後南部山區有零星短暫陣雨，東北風增強帶來較涼的空氣，各地低溫略為下降1至2度，有下雨的地方高溫也會下滑。

▼宜蘭已出現超大豪雨，氣象局預警：下周恐再降2℃。



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