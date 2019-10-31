iPhone福利機、二手機怎麼選？專家提醒五大重點

▲Studio A建議，入手福利機或二手機前要確保外觀毀損，以至於破壞手機的可用性。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

蘋果經銷商Studio A福利機將於明日（11/1）舉辦蘋果福利機特賣會，不過許多人應該都有疑問，究竟福利機，或者是二手機應該要怎麼選，比較有保障？《ETtoday新聞雲》記者也實際詢問了Studio A，福利機或二手機有哪些入手前應該注意的地方，而Studio A則回覆有五大重點應該要注意。

確認是否為山寨機：這一點可能較適合要入手二手機的消費者，如果害怕在其他地方購買的二手機為山寨機，那麼建議可以先使用該手機，並進入Apple Store下載軟體，如果手機內沒有內建Apple Store，或者是進入商店後變成Google Play，那麼就是山寨機。

檢查外觀：入手福利機或二手機最害怕的就是外觀毀損，甚至是破壞手機的可用性；消費者在購買前，建議先將手機置於桌面，以檢查手機背蓋是否平整、電池是否膨脹。

▼購買福利機、二手機前，建議先將手機置於桌面，以檢查手機背蓋是否平整、電池是否膨脹。（圖／記者邱倢芯攝）

確定iPhone內資料是否已清空：入手iPhone前先關閉「尋找」功能，以便檢測原資料有無移除清空，除了確保入手的手機不會被原使用者「綁架」外，還可避免購入贓物。

檢查Touch ID、Face ID：Touch ID與Face ID是使用iPhone的入口，因此在選購前得先確定是否可以正常使用，若有異樣則避免購入。

是否有保固：通常福利品附帶的保固時間都不太長、或是已經過保，在購買及使用上造成些困惑及擔心，若有提供保固的話，相對來說會對消費者比較有保障。像是明日的Studio A福利機特賣匯，選購主機將會附帶180天SA保固，且還可加購1,000元延長至365天的保固。

此外，Studio A也提醒，福利機、展示機，或多或少都會有些微瑕疵，且手機通常也不會附帶耳機等配件，要視個人能否接受此點。

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