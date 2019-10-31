香港防暴警闖住宅搜捕！　居民直擊多人「跪地舉手」面壁

▲香港大批防暴警員驅散群眾時，突然進入兆軒苑逸生閣大堂截查多人，更要求多名人士跪地面壁接受搜查。（圖／翻攝自網路）

本報訊

跪地、舉手，臉部向牆⋯⋯屯門本周一（28日）受不明氣體侵襲，網民昨晚號召到大興行動基地抗議，結果演變成警民衝突。大批防暴警員驅散群眾時，突然進入兆軒苑逸生閣大堂截查多人，更要求多名人士跪地面壁接受搜查，有居民目擊，表示整個拘捕過程約30分鐘。

有兆軒苑住戶直言不滿警方做法，認為是一種侮辱，稍後將翻查閉路電視錄影，查證防暴警如何入內搜捕。而昨晚防暴警亦掩至食肆「東屋台」，並將店內老闆娘及其弟拉出店外拘捕。東屋台今早沒有營業，但有市民貼上memo紙，為東主打氣。

▲今早10時，有住戶到兆軒苑保安室翻查閉路電視錄影。 （圖／香港01授權，下同）

居民梁先生翻看閉路電視錄影後，質疑逸生閣保安做法有問題。梁先生指，從錄影中看到有住客進入大廈，鐵閘一直未有完全關上，其後有六名防暴警自行拉門進入大堂，隨後再有數十名警察到場支援，但防暴警未有乘升降機上樓，亦未有行後樓梯。但整個過程中，保安一直未有上前了解及查詢。有份看片的溫小姐證實，片段中錄到在場人士跪地並雙手抱頭。另外，梁先生引述保安室白經理指，逸生閣保安未有上報，故不知當時情況。而兆軒苑保安室原本24小時運作，惟昨晚卻關閉，保安經理解釋，因昨晚擔心危險，故未有安排人當值，惟梁先生認為，做保安行業，以危險為藉口並非理由。

▲住戶梁先生表示，昨晚有大約30至40個防暴警員站在逸生閣大廈門口，任何人不論出入都要搜身，才獲放行。



防暴警守門口 出入均要搜身

兆軒苑住戶梁先生表示，昨晚知道附近有集會，於是落樓看看情況，惟當時已有大約30至40個防暴警員站在逸生閣大廈門口，任何人不論出入都要搜身，才獲放行。

梁先生指，根據昨晚保安及住戶說法，當時有一班年青人進入逸生閣大堂，然後大批防暴警緊隨其後趁鐵閘未關上而入內搜捕。梁先生形容，當時逸生閣大堂內有十多名年青人跪在地上，有住戶行近向防暴警查詢時，卻反被警員斥責，「我哋行唔到埋去，一行埋去就俾佢哋鬧到聽唔到聲。」他指，在場警察並無向住戶解釋入內執法的理由，只是說「警察做嘢」。

▲林先生形容，有多名住戶被防暴警要求跪地面壁接受搜查，整個過程約30分鐘。

住戶被要求跪地面壁 過程約30分鐘

林先生表示，昨晚防暴警進入逸生閣大堂後，圍住了一個封鎖線，直至防暴帶走大堂所有人上警車，大廈居民都無法進入大廈範圍內。林先生指，逸生閣坐頭位置及信箱位置都有多名住戶被防暴警要求跪地接受搜查。林先生形容，跪地的人士身穿便服，並無頭盔、口罩，相信大部份都是大廈住戶。他們被要求跪地、面向牆壁、手擺在頭上，全程並無反抗。林指，防暴警員亦無暴力對待住戶，但語氣卻有辱罵住戶，整個過程約30分鐘，隨後將多名人士帶返警署。林先生直指，住戶以居民身份，返回自己居住的地方，不明白會構成什麼罪名。

翻查閉路電視片段 查證防暴警有否上樓搜捕

梁先生亦聽聞有防暴警上樓巡視，並以電筒照射住戶寓所。梁先生指，今早10時許會與其他居民到保安室翻查閉路電視片段，確認是否有防暴警員上樓搜捕及打人的情況。

不滿防暴警「皇軍式」手法對待示威者

梁先生坦言非常不滿防暴警要求年青人跪地趴牆的做法，「拉咪拉囉，拉有好多種方法，係咪需要用皇軍式手法對待示威者？」梁先生擔心，警方無視法例及程序將會變成常態，因警方近日已突然進入寶怡花園平台及逸生閣大堂。「有一次就有第二次，如果（警察）發現呢個方法係work」，他指警察突然進入屋苑範圍會製造混亂，對居民有危險。

▲東屋台今早沒有營業。



「東屋台」未有營業 市民貼memo紙為東主打氣

而昨晚10時半，大批防暴警追捕示威者期間，掩至食肆「東屋台」欲拘捕示威者。當時店內一男一女職員走到門前要求警方解釋，惟一名蒙面的防暴警員警告他們正阻差辦公，並將兩人拉扯落地，其餘防暴上前合力按地制服。該對男女為「東屋台」的老闆娘及其弟弟。今早「東屋台」未有營業，但有市民貼上寫有「support you」的memo紙，為東主打氣。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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