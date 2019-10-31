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增至73死！疑乘客做早餐「瓦斯罐爆炸」延燒3車廂　17具焦屍已無法辨認

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▲▼巴基斯坦列車火燒車事故，當局初步認為是乘客違規烹飪食物導致。（圖／路透）

▲巴基斯坦列車火燒車事故，當局初步認為是乘客違規烹飪食物導致。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

巴基斯坦東部旁遮普省31日發生列車大火事故，當地衛生單位證實，已知至少73人罹難。巴基斯坦鐵道部表示，火災發生原因是有乘客在行進中的列車上使用瓦斯爐準備早餐，結果瓦斯罐爆炸導致大火。但另有生還者駁斥此說法，認為當局是將責任推卸給罹難者。真正起火原因仍有待進一步調查。

事發在旁遮普省拉希姆亞爾汗縣（Rahim Yarm Khan），當地衛生部門首長拉希德（Yasmeen Rashid）向媒體表示，事故已經造成40多人受傷，鄰近醫院已經啟動大量傷患機制。其他衛生官員則透露，死亡人數已經攀升至73人。

巴基斯坦聯合通訊社（APP）報導，火勢集中在列車第3、第4和第5車廂，第一線救災官員巴基爾（Baqir Hussain）透露，至少發現17具遺體已經被燒成焦黑，無法辨認身份，將另外採取DNA鑑定方法。

▼火勢撲滅後，發生意外的車廂已經面目全非。（圖／路透）

▲▼巴基斯坦列車火燒車事故，當局初步認為是乘客違規烹飪食物導致。（圖／路透）

巴基斯坦鐵道部長艾哈邁德（Sheikh Rashid Ahmad）說，初步調查指出，當時有乘客在列車上烹煮早餐，過程中瓦斯爐突然發生爆炸引起大火，火勢瞬間在相鄰的3個車廂間蔓延開。據悉，大部分罹難者是為了躲避大火，而選擇跳出高速行駛的列車。

據悉，巴基斯坦鐵道管理不彰，經常有乘客違規攜帶爐具上車，並在行駛途中自行烹調食物。不過，有生還者接受當地電視台訪問時指出，真正導致火災發生的原因，很可能是「鐵道人員疏失和設備維護不佳」引起的電線走火。

一名不願具名的20多歲男性乘客說向當地Dunya新聞頻道表示，當時根本沒有人在列車上烹調食物，且列車車廂起火後，司機卻沒有及時停車，導致火勢快速蔓延。他指控，火災發生後「沒有任何人員前來協助，緊急停車裝置也無法運作」，痛批官方「烹飪起火」的說法是推卸責任。

據瞭解，事發列車從巴基斯坦南部港口喀拉蚩（Karachi）開往首都伊斯蘭巴德（Islamabad）附近的拉瓦爾品第（Rawalpindi）。巴基斯坦總理伊姆蘭•汗（Imran Khan）已經下令，立即對事故原因展開深入調查。

▼有生還者指稱，司機沒有在第一時間將火車停下，才會導致火勢迅速蔓延。（圖／路透）

▲▼巴基斯坦列車火燒車事故，當局初步認為是乘客違規烹飪食物導致。（圖／路透）

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