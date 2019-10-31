快訊／刑警追毒品案！桃園八德「連環追撞」車翻覆　警、嫌受傷一度困車內

▲八德廣隆街福國街口多車連環追撞。（圖／翻攝臉書社團「記憶八德」，下同）

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

桃園市八德區廣隆街與福國街口31日中午傳出連環追撞車禍，現場多部轎車遭到波及，其中甚至還有自小客被撞到車尾嚴重凹陷，一旁也有轎車呈現90度翻覆。警方指出，整起事故為刑警追查緝毒案件，目前嫌犯已經順利逮捕，後續將依法究辦。

網友在臉書社團PO出照片，黑色的自小客車車尾被撞到整個內縮凹陷、後側檔風玻璃全毀，一旁還有另輛白車呈現近90度翻覆，事故路口一片狼藉，足見當下撞擊力道相當強大。

八德分局秘書室主任林健祥指出，「八德區廣隆街翻車案件，係由桃園地檢署指揮八德分局刑事警察大隊與花蓮縣政府警察局刑事警察大隊共同查緝毒品案件，嫌犯已經順利逮獲，本局將依法究辦，後續由八德分局交通事故處理小組及鑑識小組處理中。」

整起事故共釀成2人受傷，還一度受困車內。救護人員到場後立即協助2人脫困，其中一名李姓男子（52歲）為員警，救出時意識清楚，但表示頸部相當疼痛，初步檢傷，發現左手肘擦傷、左耳撕裂傷、左大腿擦傷；而另名受困傷者褚男（36歲）則為嫌犯，脫困後意識清晰，左肩及胸口疼痛、左耳撕裂傷，目前2人接送往聖保祿醫院治療。

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