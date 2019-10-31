　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

15歲少年無照酒駕！凌晨騎車「飛撞曳引車」臉變形　搶救10hrs不治

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者莊智勝／花蓮報導

花蓮縣新城鄉30日凌晨3時許發生嚴重死亡車禍，一名年僅15歲的李姓少年無照騎乘機車，行經台9線蘇花公路、新順興路口時，高速攔腰撞上曳引車，黑色機車當場扭曲變形，而李姓少年也倒臥在地、大量出血，經送醫搶救10個多小時後，仍宣告不治身亡。警方事後透過抽血檢測，還意外發現少年酒精濃度超過法定標準，確認是酒駕，但詳細肇因仍待進一步釐清。

▲▼花蓮新城15歲少年無照騎車還酒駕，攔腰撞上曳引車身亡。（圖／東森新聞）

▲15歲少年無照騎車還酒駕，攔腰撞上曳引車身亡。（圖／東森新聞）

曳引車行車紀錄器畫面拍下，當時行經閃黃燈路口時，李姓少年突然騎著機車高速攔腰撞上，機車車殼當場破碎，零件散落一地，就連少年的手機殼也碎裂彈飛一旁。曳引車駕駛聽聞巨響後下車查看，發現少年倒臥在血泊中，已經沒有意識，急忙報警求助。

救護人員到場後立即將李姓少年送往慈濟醫院搶救，經檢傷後發現，少年臉部變形、下顎骨折，且胸部、身上還有多處挫傷，經過10個多小時的搶救後，仍於30日下午2時許宣告不治身亡。

警方調查，曳引車駕駛並無酒駕或其他違規情事，而少年則是無照騎車，且經抽血檢測後酒測值還超過法定標準。至於確切車禍肇因，警方正進一步調查釐清中。

越想越不對勁！OL 賺翻啦

【更多新聞】

►19歲熊貓外送妹「無照騎重機」誤上國道　慘吞1.8萬罰單

►果農父女「腳滑跌坎底」　4暖男「人力抬患爬泥巴路」搶救援

►快訊／凌晨約女網友聊天小酌　男起身如廁「失足墜淡水河」溺斃

▼少年當時車速相當快，機車撞到爛毀只剩骨架，手機殼也破裂彈飛一旁。（圖／東森新聞）

▲▼花蓮新城15歲少年無照騎車還酒駕，攔腰撞上曳引車身亡。（圖／東森新聞）

▲▼花蓮新城15歲少年無照騎車還酒駕，攔腰撞上曳引車身亡。（圖／東森新聞）

▲▼花蓮新城15歲少年無照騎車還酒駕，攔腰撞上曳引車身亡。（圖／東森新聞）

ET快訊
國民奪隊史首冠！世界大賽G7坎崔克逆轉致勝轟6比2幹掉太空人
馬俊麟「偷吃報應來了」！被民視踢新戲還超狠補刀
首里城重建27年又燒毀！日學者嘆：修復檜木是從台灣宜蘭運來的
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

興大生深夜遭撞身亡　聯大LINE群組發「又是夜遊惹禍」被罵翻

裙襬搖搖LPGA徐薇淩捍衛主場　林口警祭出殺手鐧科技維安

人面獸心！才認識2天遭賓士男強吻　女：活像在拍恐怖片

連千毅「靠山」掃颱風尾　太陽會2分會長也栽了！高警「跨區包軌」上銬

2、300人網路留言罵郭台銘　刑事局偵九隊出馬：凡走過必留痕跡

誇張！超市停車場當自家用　通知單貼好貼滿…車主9天後才現身

貪官嘴臉現形！吃壯陽藥帶小三開房都要廠商出　檢批：如流氓強徵保護費

逆子借4千不成...腳踩胸口拔菜刀「不給妳機會」！老母哭求：留1千給我看病

汐止女騎士遭撞肋骨韌帶斷　肇事者落跑！兒PO臉書「聞到一絲絲酒味」

15歲少年無照酒駕！凌晨騎車「飛撞曳引車」臉變形　搶救10hrs不治

黑道入侵桃園市場...強索25K保護費　80歲「蚵仔嬤」淚：還有2孫要養...

廚師在法國車站邀吃「台灣味點心」　600份3hrs搶光！阿兜仔問：哪裡買

女兒買手機想炫富「柯淑勤機會教育」　從此她每件事都信我

友集資包下「超大廣告」幫壽星慶生 巨型人像＋顯眼賀詞網笑翻：好丟臉

單親媽帶小孩外送「秒收3檢舉」 兒問：以後可都帶我去嗎？她崩潰

李小璐嘴對嘴吻PG ONE「親密片」外洩　摟腰床邊自拍…網震怒：還要臉嗎

興大生「剛考到證照」遭賓士撞死　媽哭癱...爸忍淚：他的青春剛開始

最暖示威...母帶1歲兒誤闖抗議隊伍 民眾「秒露父愛」集體高歌逗笑孩子

興大生枉死！賓士高速撞飛機車　駕駛嚇傻...竟棄百萬車徒步逃逸

跳脫頹廢風！神手改造泡麵頭　炸毛貴賓化身超萌「泰迪熊」

興大生深夜遭撞身亡　聯大LINE群組發「又是夜遊惹禍」被罵翻

裙襬搖搖LPGA徐薇淩捍衛主場　林口警祭出殺手鐧科技維安

人面獸心！才認識2天遭賓士男強吻　女：活像在拍恐怖片

連千毅「靠山」掃颱風尾　太陽會2分會長也栽了！高警「跨區包軌」上銬

2、300人網路留言罵郭台銘　刑事局偵九隊出馬：凡走過必留痕跡

誇張！超市停車場當自家用　通知單貼好貼滿…車主9天後才現身

貪官嘴臉現形！吃壯陽藥帶小三開房都要廠商出　檢批：如流氓強徵保護費

逆子借4千不成...腳踩胸口拔菜刀「不給妳機會」！老母哭求：留1千給我看病

汐止女騎士遭撞肋骨韌帶斷　肇事者落跑！兒PO臉書「聞到一絲絲酒味」

15歲少年無照酒駕！凌晨騎車「飛撞曳引車」臉變形　搶救10hrs不治

韋安／「草包」韓國瑜所設下的巨大「陷阱」

每口吃得到大塊豬肉！瑞芳30年肉羹老店 燙魷魚鮮美彈牙

昇基男神力推茶葉中的紅寶石　11/1頂級紅玉系列上市

國民成軍50年奪隊史首冠　剩6支無冕球隊水手沒打過世界大賽

興大生深夜遭撞身亡　聯大LINE群組發「又是夜遊惹禍」被罵翻

高雄市長在有跟沒有之間　民進黨議會擺「25韓國瑜人陣」酸：荒謬

「蔡英文、賴清德」要合體了！　11月2日出席林俊憲競選總部

倒楣柴犬被撞「卡在保險桿」45分鐘　遲鈍女駕駛竟然繼續開

阿里山10元賞楓、日本撞神轎祭典在台北溫泉季！一圖看懂全台11月哪裡好玩

浴室紫罐「洗妹妹的」夫一聞狂讚：不錯！人妻等野獸狂撲…躺床哭了

社會熱門新聞

即／大安區男子墜樓亡！死者是黃河明

酒店妹路邊光腳爆哭！暖警關心竟爆出案外案

短髮妹酒醉回家！保全電梯內壞壞「揮手離開」

Coser外拍喝柳橙汁昏迷　遭攝影師下藥性侵

19歲熊貓外送妹「無照騎重機」誤上國道

12年提升營業額670％！黃河明「惠普經驗」落幕

快訊／連千毅之亂延燒！太陽會大哥謝育全落網

下藥勒斃女友　冷血男伴屍吃泡麵

凌晨聊天小酌　男失足墜淡水河溺斃

黃河明養兒準則：讓他體會錢的重要

花蓮少年無照酒駕　飛撞曳引車身亡

罵陳明文被起訴　林國慶嗆法官！

瑞傑地產4億吸金案　北聯幫主聲押

坐客廳餵奶...下秒姊夫強吻侵犯！她顫抖爆哭

更多熱門

相關新聞

19歲熊貓外送妹「無照騎重機」誤上國道

19歲熊貓外送妹「無照騎重機」誤上國道

近期外送員事故頻傳引起社會關注，一位年僅19歲的謝姓女子為收入加入「熊貓」外送員，30日下午2時許送單時，騎著黃牌重機竟跟著導航從林口交流道騎上國道一號，她一時慌張失措只能硬著頭皮騎下去，恰好被國道警方攔下，發現她早已被吊照，在開出罰單後由拖吊車將重機移置，警方則護送她安全下國道。

84歲阿公工作失聯3天！家屬急：他沒在山上過夜過

84歲阿公工作失聯3天！家屬急：他沒在山上過夜過

興大生遭賓士撞死　爸一看痛哭：他一定很痛

興大生遭賓士撞死　爸一看痛哭：他一定很痛

校犬布朗妮失蹤　花蓮品格學院急尋

校犬布朗妮失蹤　花蓮品格學院急尋

4度因「試菜」酒駕挨告！廚師喊冤

4度因「試菜」酒駕挨告！廚師喊冤

關鍵字：

花蓮少年無照酒駕曳引車

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

沖繩首里城大火　正殿烈焰衝天全毀

歐陽娜娜爆遭500億白富美閨蜜霸凌！被狂婊：Bitch

謝忻爆切割胡瓜…私下對話全曝光

蘋果福利機特賣又來了！這次iPhone 8狂打3.8折

女藝人懷孕6月「下面」長大痘！醫生斷定：是性病

即／大安區男子墜樓亡！死者是黃河明

5年生3子女還是沒扶正！最強小三拿11億分手費投降

11月新制懶人包！星光郵局上線了

租客佔房子60年　房東過世討不回

酒店妹路邊光腳爆哭！暖警關心竟爆出案外案

辣媽大U夜店戰袍「包不住」　萬人噴鼻血

發現妻子遭性侵！他砍死犯人遭判無期

沖繩首里城大火影片曝！　夜空飄滿火星

「嘴巴放乾淨點」張雅琴再轟韓國瑜：我就是很不爽你

虎斑汪搭電梯秒坐下　怕狗鄰居讚爆

更多

最夯影音

更多
黑道入侵桃園市場...強索25K保護費　80歲「蚵仔嬤」淚：還有2孫要養...

黑道入侵桃園市場...強索25K保護費　80歲「蚵仔嬤」淚：還有2孫要養...
廚師在法國車站邀吃「台灣味點心」　600份3hrs搶光！阿兜仔問：哪裡買

廚師在法國車站邀吃「台灣味點心」　600份3hrs搶光！阿兜仔問：哪裡買

女兒買手機想炫富「柯淑勤機會教育」　從此她每件事都信我

女兒買手機想炫富「柯淑勤機會教育」　從此她每件事都信我

友集資包下「超大廣告」幫壽星慶生 巨型人像＋顯眼賀詞網笑翻：好丟臉

友集資包下「超大廣告」幫壽星慶生 巨型人像＋顯眼賀詞網笑翻：好丟臉

單親媽帶小孩外送「秒收3檢舉」 兒問：以後可都帶我去嗎？她崩潰

單親媽帶小孩外送「秒收3檢舉」 兒問：以後可都帶我去嗎？她崩潰

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面