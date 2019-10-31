15歲少年無照酒駕！凌晨騎車「飛撞曳引車」臉變形　搶救10hrs不治

記者莊智勝／花蓮報導

花蓮縣新城鄉30日凌晨3時許發生嚴重死亡車禍，一名年僅15歲的李姓少年無照騎乘機車，行經台9線蘇花公路、新順興路口時，高速攔腰撞上曳引車，黑色機車當場扭曲變形，而李姓少年也倒臥在地、大量出血，經送醫搶救10個多小時後，仍宣告不治身亡。警方事後透過抽血檢測，還意外發現少年酒精濃度超過法定標準，確認是酒駕，但詳細肇因仍待進一步釐清。

▲15歲少年無照騎車還酒駕，攔腰撞上曳引車身亡。（圖／東森新聞）

曳引車行車紀錄器畫面拍下，當時行經閃黃燈路口時，李姓少年突然騎著機車高速攔腰撞上，機車車殼當場破碎，零件散落一地，就連少年的手機殼也碎裂彈飛一旁。曳引車駕駛聽聞巨響後下車查看，發現少年倒臥在血泊中，已經沒有意識，急忙報警求助。

救護人員到場後立即將李姓少年送往慈濟醫院搶救，經檢傷後發現，少年臉部變形、下顎骨折，且胸部、身上還有多處挫傷，經過10個多小時的搶救後，仍於30日下午2時許宣告不治身亡。

警方調查，曳引車駕駛並無酒駕或其他違規情事，而少年則是無照騎車，且經抽血檢測後酒測值還超過法定標準。至於確切車禍肇因，警方正進一步調查釐清中。

越想越不對勁！OL 賺翻啦

【更多新聞】

►19歲熊貓外送妹「無照騎重機」誤上國道 慘吞1.8萬罰單

►果農父女「腳滑跌坎底」 4暖男「人力抬患爬泥巴路」搶救援

►快訊／凌晨約女網友聊天小酌 男起身如廁「失足墜淡水河」溺斃

▼少年當時車速相當快，機車撞到爛毀只剩骨架，手機殼也破裂彈飛一旁。（圖／東森新聞）