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84歲阿公工作失聯3天！家屬焦急：他沒在山上過夜過...警消放20支沖天炮找人

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記者蕭可正、戴若涵／花蓮報導

花蓮縣瑞穗鄉一名84歲的楊姓阿公，28日一早到山上工作便失聯，讓家人相當焦急，只好向消防隊通報協尋，但仍無消無息，30日花蓮消防隊出動多人協助，過程中也施放沖天炮，希望能讓楊姓阿公聽到聲響，進而確定方位。

▲▼花蓮84歲老翁失聯3天，救難人員放沖天炮找尋。（圖／記者蕭可正翻攝）

▲▼花蓮84歲老翁失聯，救難人員29日放沖天炮找尋。（圖／記者蕭可正翻攝，下同）

穿著藍色外套、黑色褲子、黃色雨鞋的楊姓阿公，28日上午8時許到山上工作，沒想到卻就此失聯，由於他不曾在山上過夜，家屬感到十分憂心，深夜11時30分左右趕緊報案，也出動村民協助搜尋。

▲▼花蓮84歲老翁失聯3天，救難人員放沖天炮找尋。（圖／記者蕭可正翻攝）

瑞穗分隊長楊緯立表示，由於報案時已是深夜，搜救行動與家屬協調後，自29日上午7時30分展開，共出動5名警消、包含家屬在內20至30名村民共同協尋，25分鐘後找到楊姓阿公的車輛，並以此為中心點每隔3分鐘施放1次沖天炮，一共放了20支，希望能讓楊姓阿公知道有人正在找他，進一步確認位置。

但經29日一整天的搜索，仍沒發現楊姓阿公的蹤影。4名警消、20名村民30日再度出動，要往山區深處搜尋，希望能順利找到失聯者。

▲▼花蓮84歲老翁失聯3天，救難人員放沖天炮找尋。（圖／記者蕭可正翻攝）

▲30日救難人員將朝山林更深處搜尋。（圖／記者蕭可正翻攝）

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