搶雙11商機　Sony Mobile、realme瘋推優惠

▲為了迎戰雙11，realme線上線下皆佈局。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／綜合報導

雙11將至，不僅電商重視這一年一度的購物季，就連手機廠商也加入了這場戰局；Sony Mobile與realme皆宣布，將會在雙11購物季時，推出多項購機優惠。

Sony Xperia雙旗艦好禮送

Sony Mobile指出，為感謝消費者的熱情支持，特別祭出11月雙旗艦購機優惠活動，2019年11月1日至11月30日，於全台全通路購買Xperia 5並上網登錄，即贈送Xperia Ear Duo真無線開放式藍牙耳機（不可選色）。

若是購買Xperia 1並上網登錄，享快速充電器UCH32C或Type-C立體聲耳機STH50C好禮二選一，至Sony Mobile行動通訊專賣店購買Xperia 1，再加贈Xperia保溫保冷袋。

活動期間內購買Xperia 1，還能以超優惠價格加價購入Sony藍牙耳機，包含真無線降噪運動耳機WF-SP700N只要3,890元(原價5,490元)、藍牙降噪頸掛耳機WI-SP600N只要2,990元(原價4,990元)。至Sony Mobile行動通訊專賣店選購Xperia雙旗艦，更享手機舊換新加碼優惠折扣、專屬6期/12期分期零利率。

realme迎戰雙11 線上線下全面攻佔

而在realme方面，特別選在雙11暖身期在線上開賣realme 5 Pro與realme 5兩款新品，延續「真敢送」的精神，凡於11月1日到11月5日購買realme 5 Pro即加贈平台購物金500元或realme配件組，內含經典手機殼與realme Buds 2有線耳機、11月1日至11月7日購買realme 5則加贈realme Buds 2有線耳機，贈品數量有限，送完為止，11月1日上午10:00準時開搶。

線下通路的部分，realme 5 Pro將於11月1日同步在台灣大哥大獨家上架，11月當月購機加贈realme 5 Pro經典手機殼；realme 5則將在11月15日起在中華電信、台灣大哥大、台灣之星與亞太電信正式開賣，猛獸系列全系列產品亦將在realme指定通訊行販售。