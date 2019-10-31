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F-16V購機預算通過　陸國防部：以武拒統死路一條

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▲▼F-16V戰機。（圖／翻攝自洛克希德·馬丁官網）

▲F-16V戰機。（圖／翻攝自洛克希德·馬丁官網）

記者任以芳／北京報導

針對行政院今（31日）通過向美國購買F-16V戰機的特別預算案，未來將陸續向美採購戰機。對此，中國大陸國防部發言人吳謙回應，「任何形式的以武拒統，都是死路一條。」

美國國務院8月批准對台灣出售66架F16V戰機，立法院會近日三讀通過新式戰機採購特別條例。行政院（31日）院會拍板通過「新式戰機採購特別預算案」，經費上限為2500億元（單位：台幣），未來會陸續向美採購戰機，我方將在2023年至2026年獲得66架F16V戰機。

▲中國大陸國防部發言人吳謙 。（圖／翻攝　國防部網站）

▲中國大陸國防部發言人吳謙 。（圖／翻攝　國防部網站）

針對美對台軍售一案，中國大陸國防部今（25日）舉行例行記者會，吳謙回答媒體提問，強調中國大陸堅決反對任何國家對台軍售，並且強調以武拒統，都是死路一條。

另外，針對大陸委員會日前批評「北京香山論壇」已成為中國大陸「批美嚇台」的場域，台灣方面應認清形勢，放棄台獨和對抗思維，停止發表不負責任的言論，多做有利於兩岸關係改善和發展的事情。

吳謙也表示，台灣是中國領土不可分割的一部分，在「九二共識」基礎上，維護兩岸關係和平發展是台海和平穩定的保障。台獨分裂勢力及其活動是台海穩定的最大威脅，「祖國統一是人間正道，搞分裂只能是死路一條」。

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