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世界飛安峰會陸港澳缺席　陸委會批「政治凌駕飛安」

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▲▼交通部政次王國材率團西雅圖，邀各國參與明年台北世界飛安高峰會。（圖／航發會提供）

▲交通部政次王國材先前率團赴西雅圖，邀各國參與明2019世界飛安高峰會。（圖／航發會提供）

記者曾俊豪／台北報導

世界飛安高峰會（IASS）11月4日將在台北舉行，外傳今年陸港澳都沒有民航單位報名參加。對此，陸委會副主委兼發言人邱垂正今（31日）指出，如果中共今年因為IASS在台灣舉辦，刻意抵制或不派員與會，那麼就是明顯政治凌駕飛安、人道關懷，忽視民眾的飛航安全。

陸委會下午舉行例行記者會，邱垂正在回答記者提問時，做出上述回覆。他強調，本年度由我方舉辦世界飛安高峰會，此活動以提升國際飛安並強化我民航國際交流為宗旨，會議具有高度的專業性，不涉及政治意涵。

2019世界飛安高峰會11月4日至6日舉行，這是歷年來台灣所舉辦最大的國際民航盛會，交通部政務次長兼航發會董事長王國材指出，過去中國大陸、港澳約有10位左右的人員會報名參加，因為政治因素影響，截至目前陸、港、澳沒有單位直接報名。

初步統計，目前有37個國家，138個組織單位，約350位國內外航空產業代表、飛安專家會出席今年活動。王國材強調，儘管中國大陸和港澳會缺席，但幾個ICAO大咖國家，包含飛機製造大國，美國、法國、巴西、加拿大等都會來參加。

 
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