北海道大學教授訪中遭拘留　日學界連署聲明：理由講清楚

▲北海道教授岩谷將遭北京拘留。（示意圖／免費圖庫pixabay）

實習記者羅明輝／綜合報導

日本北海道大學40歲教授岩谷將，今年9月拜訪北京後突然遭到中國當局拘留。外界猜測，岩谷之所以遭捕的原因，或許是涉嫌從事間諜行動，違反中國法律所致。對此，日本「思考新日中關係研究者之會」30日發布連署聲明，表達對這樣拘留行為的衝擊與憂心，北京應公開說明為何拘留岩谷，以及整起事件的詳細資訊。

綜合《日本產經新聞》及《朝日新聞》報導，包括早稻田大學名譽教授天兒慧、毛里和子、京都大學教授石川禎浩等十幾名「思考新日中關係研究者之會」成員發出連署聲明。內容提到，上個月3日有名專攻中國近現代史的北海道大學教授，受到「中國社會科學院近代史研究所」邀請拜訪北京2週，卻在機場遭到中國當局拘留，消息傳開後，北京當局始終沒有說明這位教授被拘留的原因，或者是否牽涉其他事情。

聲明中寫到，中國因為經濟成長顯著，躋身為推廣「人類是命運共同體」的大國，但不說清楚理由就突然將人拘留，在這樣的國際社會，這是完全無法讓人接受的，會嚴重破壞中國的形象，增加外界對中國的不信任感，「這已經不是第一次有外籍人士在中國被拘留，我們感受到難以形容的衝擊，以及深切的憂心，基於『日中領事協定第8條』，我們強烈要求北京當局公開逮捕拘留日本學者的理由。」

▲中國國家副主席王岐山22日參加日皇「即位禮正殿之儀」。（圖／路透）

日前中國國家副主席王岐山訪問日本時，曾與前日本首相福田康夫達成共識，期盼能促進雙方文化交流。不過藉由這次事件，日方交流動向有所變化，王岐山22日參加日皇「即位禮正殿之儀」時，日本首相安倍晉三也特意提及，「強烈要求中國針對拘留日本國民一事，作出積極回應」。

據悉，遭拘留的岩谷將在1999年畢業於慶應義塾大學法學部政治系，2006年成為中央研究院近代史研究所博士學員，2007年4月起擔任防衛研究所教官。他撰寫的「中國國民黨訓政體制的研究」論文，在2009年被選為第8屆井植紀念「亞太平洋研究賞」佳作。

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