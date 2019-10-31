台商登陸進博會打團體戰　推「寶島101商城」平台

▲台灣商品參展首屆中國國際進口博覽會的情況。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／上海報導

第二屆「中國國際進口博覽會」將於11月5到10日在上海舉辦，中共總書記習近平將連續兩屆出席開幕式和虹橋國際經濟論壇等相關活動，主打「對世界開放」、「開放創新 合作共贏」。屆時將有141家台資企業參展，其中還有台商出招打團體戰，搭建「寶島101商城」平台，整合部分參展和未能來參展的台商商品上架，藉進博會舞台推廣寶島商品。

根據大陸商務部日前發布訊息，進博會舉辦期間，將有來自170多個國家和地區的政商學界人士、國際組織代表與會，國家展總面積3萬平方公尺，64國展出；企業展面積33萬平方公尺，包括裝備、消費、食品、健康、服務五大領域、七個展區，有來自150多個國家和地區的3000多家企業簽約參展，50萬專業採購商和觀眾報名參加。

在台商參展商方面，今年由大陸商務部下屬海峽兩岸經貿交流協會作為台商報名平台，高雄市世貿會展協會、台灣貿易中心等窗口協助邀請台灣品牌參展，亦有大陸台商自行報名參加，如鴻海富士康、友嘉集團等大廠。

於中小企業包括食品、文創領域方面，高雄市世貿會展協會理事長何玲玲今天指出，在大陸政策扶持下，去年展會效益相當高，由她這邊帶來的10多個台灣品牌，平均每個展位短短4、5天，現場都能有100到200萬元新台幣的現金交易額，更有人簽下破千萬的合約。

▲高雄市世貿會展協會理事長何玲玲。（圖／記者陳政錄攝）

在此之下，何玲玲表示，今年台灣業者報名更踴躍，除了不少人去年已經找到窗口，今年直接自行報名設立展位外，今年高雄世貿會也在食品及農產品展區，集合20家台灣品牌以101、蘭花為展區主題一同佈展，包括統芳生物科技、嘉利食品、富郁國際、鈺統食品、大友食品、冰品品牌久沅企業、香腸佐料品牌安德魯紳、休閒食品漢坤國際，以及「老媽拌麵」和茶葉、水果酒業者等。

何玲玲補充，有感於去年展會現場採簽約為主模式，發現不少人多直接請採購商「現場掃碼」到後台挑貨，因此他們今年也在微信小程序上推出「寶島101商城」平台，涵蓋館內20家台灣品牌，和其他自主參展或未能前來的共50家，讓採購商在進博會期間，也能夠過掃碼下單台灣商品，並延伸展會後的商機。

▼微信小程序上的寶島101商城。（圖／記者陳政錄翻攝）





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