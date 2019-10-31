柯文哲：希望講中文的地方每天都上網讀台北市的酷課雲

▲柯文哲出席實踐國中「行動學習 智慧未來讓學習無限可能」智慧教育成果發表會。（圖／記者宋良義攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲31日出席智慧教育成果發表會，致詞時表示，智慧教育是台北市推動智慧城市最重要的，未來全市共236所國小、國中、高中，預計在明年9月前每間教室都會配備電腦、iPad、投影機、觸控式螢幕；而除了硬體面，柯也說，軟體面的酷課雲也會繼續擴充，目標在未來不只大陸，只要是講中文的地方，每天都在上網讀台北市的酷課雲上課。

柯文哲表示，智慧教育是台北市推動智慧城市算最重要的，大概交通、醫療、公宅還悠遊卡，5個項目是台北市在推動智慧城市最重要的。柯說，在很多場合都講過，教育是窮人翻身的最後一個機會，過去1200年有科舉以後，不管出身多貧窮，只要用功讀書，都可以靠科舉上升。

「但沒想到，1994年www出現後，那些沒有辦法使用網路的人，很明顯在競爭上輸掉」，柯文哲說，推動台北市的智慧教育，第一步是要實現網路人權，不管你多窮、不論出身，在接觸學習的時候都是沒有障礙的。

柯文哲表示，不希望一個小朋友因為沒有手機、沒有網路、家裡沒有電腦，沒有辦法上網，很明顯在整個接觸知識的機會較少掉，所以在236所國小、國中、高中，每個學校都有光纖網路，每間教室都有3個有線的網點加1個無線網點，大概國小三年級以上都會有行動裝置。

柯文哲說，現在每個教室都有投影機、85吋的觸控螢幕、都有iPad可以使用網路資源，第一步是整個校園網路的建構跟教室裡面硬體設備，大概花掉16億，「最慢到明年9月，全台北市學校都可以達到這標準」。

除了硬體外，最重要的是平台。柯文哲說，目前從既有的酷課雲平台開始往上擴充，會比打掉重練快，目前酷課雲大概有1萬部教學影片、累積點閱1500萬。柯文哲說，一直認為這是台灣無形的國力，很希望有一天，不僅是大陸，只要是講中文的地方，每天都在上網讀我們的酷課雲上課，這是我們的目標，這是最大的國防力量，應該把他是做國防力量在準備。

柯文哲說，酷課雲其實是一種政治動員，因為要很多熱心的老師願意拍片，目前只是一鏡到底，將來慢慢開始會有互動、分難易度，各種程度。在台北市從網路建設、硬體建設到開始進入軟體建設，整個學校的智慧化，是台北市智慧城市最重要的題目。



