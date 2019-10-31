郭台銘怒告網友　李正皓聲援：告下去！讓跑步哥變跑路哥

▲李正皓。（圖／ETtoday攝影中心）

記者黃巈禾／台北報導

儘管鴻海創辦人郭台銘退出2020總統大選，但網路「黑郭」留言未歇，不只批評郭台銘與幕僚，還詛咒郭台銘母親。郭台銘幕僚31日赴刑事警察局報案。曾遭受網路霸凌、被國民黨開除黨籍的李正皓也到場聲援。李正皓表示，「就去告！告下去讓他怕，讓跑步哥變跑路哥」。

李正皓表示，他7月15日開始就控告跑步哥，他的案子信義分局已經傳喚跑步哥兩次，但跑步哥兩次都沒有到，這案子接下來會移送檢察官，若被檢察官傳喚還不到案，跑步哥就會被通緝，就會變「跑路哥」。

李正皓認為，跑步哥是網路世代下最惡劣的範例，躲在網路上黑人，天天黑、日日黑，黑完之後還很開心，覺得這樣是成就感來源，「面對這種人就是要勇敢起來，就去告，告下去讓他怕，讓跑步哥變跑路哥」，他也會提供過去蒐集的資料，包括跑步哥的背景，一併交給郭台銘辦公室，希望加快辦案速度。

▲蔡沁瑜、劉宥彤回應郭台銘提告網友誹謗事件。（圖／記者陳家豪攝）

永齡基金會副執行長蔡沁瑜表示，之前沒計較，但郭奶奶（郭台銘母親）這篇出現後，實在忍不下去，郭台銘母親是郭台銘最重視、最用心想要保護的人，網路上這些字眼用詛咒這種方式來罵人，讓人非常氣憤，因此決定站出來，請警方從IP去追查。

刑事局派出專責網路科技犯罪偵查，也是全台警方電腦網路科技犯罪最專精的偵九大隊負責受理此案偵辦。負責偵辦的偵九大隊第三隊隊長邱承迪表示，初步檢視被害人提供的資料，部分網友的確有不理性謾罵、人身攻擊甚至威脅言論，這些言論可能涉及公然侮辱、誹謗、恐嚇以及違反社會秩序維護法等問題。

對於蔡沁瑜指稱從2019年5月起，網路霸凌、攻擊郭台銘的網友經律師統計高達200至300人，警方則保守回應，確切涉案人數須待受理報案後整理截圖證據來釐清。

▲刑事局偵九大隊第三隊長邱承迪表示，受理後會積極偵辦。（圖／記者張君豪攝）

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