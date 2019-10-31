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快訊／怒告詛咒郭母網友！　蔡沁瑜哽咽：難道我們活該被欺負？

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記者黃巈禾／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘退出2020總統大選，但許多傳言未隨退選而平息。對於網路上出現對郭台銘誹謗、謾罵、涉及人身安全等相關留言，還有對郭台銘母親的詛咒及人身攻擊言論，郭台銘幕僚31日上午10時赴刑事局報案。永齡基金會副執行長蔡沁瑜一度哽咽表示，「難道我們活該被欺負？」

蔡沁瑜表示，我們常說台灣最美的風景是人，但不曉得為什麼這種情況到了網路之後，好像變成另外一個世界，充滿了這些無理、尖酸刻薄，還有惡毒惡劣的謾罵、批評與不堪入目的字眼。

蔡沁瑜提到，每天很努力認真工作，盡自己最大的努力，要做的就是保護自己的家人，郭奶奶是郭台銘先生最重視、最用心想要保護的人，但網路上這些字眼居然用詛咒這種方式來罵人，會讓人家覺得非常的氣憤。

▲▼蔡沁瑜、劉宥彤回應郭台銘提告網友誹謗事件。（圖／記者陳家豪攝）

▲蔡沁瑜、劉宥彤回應郭台銘提告網友誹謗事件。（圖／記者陳家豪攝）

蔡沁瑜透露，「我的女兒在兩歲的時候罹患血癌，我自己是跟先生拚了命把她救回來，但是他就會講說妳的女兒死了才好，我覺得天下父母心，沒有必要用這種字眼，我們難道活該被欺負嗎？」不要因為立場不同就在網路上謾罵，每一條生命都是非常可貴，哪個人不希望孩子平安長大？希望警方把關鍵人物揪出來，也希望讓法律解決這事情。

蔡沁瑜提到，之前都沒計較，是郭奶奶這篇出現後，實在忍不下去了，因為實在是講得太難聽，就決定要站出來，從那時候發現說對方言語比較收斂，不確定是不是同一人，所以要請警方從去追查一下、從IP上面去追查。

蔡沁瑜還說，也有請律師稍微整理一下對方所涉及的法條跟法律事實，她也簡單做一個說明，對方內容提到「還沒有斷奶」、「生出這種垃圾」，這樣所涉及的法條是公然侮辱；其他內容也涉及恐嚇罪，以及對郭台銘名譽上的攻擊，讓郭台銘承受壓力跟害怕，希望今天這樣動作讓事情到此為止，整個團隊都同仇敵愾，不能姑息養奸，也希望這事情盡快落幕。

▲▼郭台銘要告了。（圖／翻攝自批踢踢）

▲針對網友不當言論，郭台銘決定提告。（圖／翻攝自批踢踢）

刑事局派出專責網路科技犯罪偵查，也是全台警方電腦網路科技犯罪最專精的偵九大隊負責受理此案偵辦，顯見警方對此案的重視。

負責接手偵辦的偵九大隊第三隊隊長邱承迪表示，警方會依規定受理郭台銘陣營的報案，初步檢視被害人提供的資料，部分網友的確有不理性謾罵、人身攻擊甚至威脅言論，這些言論可能涉及公然侮辱、誹謗、恐嚇以及違反社會秩序維護法等問題。

對於蔡沁瑜指稱從2019年5月起，網路霸凌、攻擊郭台銘的網友經律師統計高達200至300人，警方則保守回應，確切涉案人數須待受理報案後整理截圖證據來釐清。

▲郭台銘陣營發言人蔡沁瑜31日晨到刑事局報案網友對郭台銘及其家人人身攻擊、恐嚇。（圖／記者張君豪攝）

▲刑事局偵九大隊第三隊長邱承迪表示，受理後會積極偵辦。（圖／記者張君豪攝）

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