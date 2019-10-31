太陽花學運北市警判賠111萬　柯文哲：到底當年是誰下令的？

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲31日表示，把太陽花學運定義成歷史事件，若是政治問題就政治解決，「我每次要求警察依法執政、嚴正執法，如果大家都開始公平公正、依法行政，其實這種政治事件就會少掉」。柯文哲強調，要顧慮基層員警的士氣，特別是現在都說基層員警，「到底當年是誰下令的？這也沒有處理」。

2014年太陽花學運行政院驅離濺血事件，台北地方法院認定部分員警執法逾越比例原則，30日判決市警局應賠償前台聯立委周倪安等14人共111萬餘元，全案仍可上訴。

對於太陽花事件北市警被判賠，柯文哲說，等收到判決書後會再確定，但太陽花學運到現在5年，這法律程序還是太慢。柯說，把太陽花學運定義成歷史事件，不完全是司法事件，當然是尊重法院判決，另一方面也要顧慮基層員警的士氣，「特別是現在都說基層員警，到底當年是誰下令的？這也沒有處理」。

對於警察士氣被打擊，柯文哲強調，警察是奉令執行公務，所以出問題也不應當是全部是基層員警在負責，到底是誰下令的要另外處理。對於媒體繼續追問，柯文哲言下之意是否要更高層級的人負責，柯文哲沒有正面回答，僅表示若把它定義成歷史事件，政治問題就政治解決。

「警察跟民眾互相有告訴，民眾這邊全部都不起訴，警察那邊是不是同樣要不起訴處理？」柯文哲說，有時候也要公平處理，當然還是尊重司法判決，但是作為台北市長，還是要顧慮基層員警的士氣。

柯文哲強調，很不喜歡談論司法，雖然自己常常對司法很感冒，但還是希望司法是公正公平、可被人民信賴，這才是努力的目標，「所以我常在過程中心裡不爽，也不太願意去批評司法或干預司法」。

至於判決書內提及「警察不該把人民當敵人」，柯文哲直言，這種字眼也太奇怪，我態度是這樣，很不喜歡批評司法，雖然有時候內心很感冒，但司法還是要成為一個人民可以相信的系統。

談到外界把太陽花學運事件的判決和反送中做對照，柯文哲說，「兩邊的政治情況不太一樣」，每次都台北市的警察說依法行政，所以為什麼申請集會遊行一定要收保證金，該扣錢就扣錢、該開罰單就開罰單，「如果大家都開始公平公正依法行政，其實這種政治事件就會少掉」。

媒體詢問若被闖入的是北市府是否會支持警方強制驅離，柯文哲表示，他在執政上不會做到讓人家要來衝撞北市府，「我認為在我執政之下，不會去說人家進攻北市府會被民眾認為是對的合法的」，自己一向依法行政。

