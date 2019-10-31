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5G商用真的來了！ 　陸開通北京、上海等50城市名單

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▲顧客體驗5G手機的網路速度。（圖／中新社）

▲顧客體驗5G手機的網路速度。（圖／中新社）

記者陳政錄／綜合報導

5G網路商用真的來了！按原訂實施計畫，大陸工信部與三大電信營運商，今日於「2019中國國際信息通信展覽會」上，正式舉行5G商用啟動儀式，並公布5G資費套餐詳情、披露最新的50個5G商用城市名單。

中國聯通董事長王曉初表示，目前聯通與電信雙方，已在24省市開通5G共建共享基站。速率方面，最新的測試數據顯示，共建共享的5G網絡峰值速率可達2.5Gpbs，是全球5G現網中測得的最高速率。

▲▼5G通信時代來臨。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲5G通信時代來臨。（圖／取自免費圖庫pixabay）

根據 《每日經濟新聞》報導，中國移動、中國電信、中國聯通三大運營商，也同時在其官網營業廳發布了5G套餐的詳情，且採用開放默認登網的方式，也說是說，若用戶持5G手機即可登錄到5G網絡，在原有4G套餐情況下，終端登網峰值速率可達300Mbps。

關於5G資費，三大運營商5G套餐最低價格為每個月128元（人民幣，下同）。如中國移動的5G套餐分為每月包含30GB流量和200分鐘通話的128元套餐、60GB流量和500分鐘通話的198元套餐，和最高300GB流量和3000分鐘通話的598元套餐等。值得注意的是，尚未有所謂的「無限不降速」流量套餐，在5G的高速率下，用戶流量是否夠用仍值得觀察。

另根據目前大陸開通名單，共有50個城市入選5G首批開通商用城市名單，包括北京、上海、廣州、深圳、杭州、南京、天津、武漢、濟南、鄭州、蘇州、青島、重慶、成都、寧波、溫州、嘉興、紹興、東莞、佛山、中山、珠海、無錫、常州、南通、瀋陽、長沙、大連、蘭州、福州、石家莊、太原、西寧、西安、廈門、貴陽、雄安、呼和浩特、南寧、海口、哈爾濱、南昌、合肥、銀川、昆明、長春、泉州、柳州、鷹潭、烏魯木齊。

▲▼華為預估，到了2025年，全球將有58%人口享受5G服務。（圖／達志影像／美聯社）

▲華為預估，到了2025年，全球將有58%人口享受5G服務。（圖／達志影像／美聯社）

事實上，在今年6月初，大陸工信部就已經發放三大電信業者5G牌照，營運商分別於8月陸續推出免費體驗方案，以及方案預約，目前累積用戶已超過千萬。在5G體驗上，還分成5G優享、5G極速兩個不同的檔次。

在5G手機方面，大陸市場上目前已推出超過10款5G手機，截至今年前9個月，大陸5G手機出貨量已達到78.7萬支。

▼大陸手機品牌已推出多款5G手機。（圖／翻攝自華為台灣粉絲團）

▲▼華為Mate20 X 5G手機。（圖／翻攝自華為台灣粉絲團）

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