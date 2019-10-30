5G iPhone終於來了！日媒爆：蘋果明年3款新手機全5G，出貨至少8000萬支

▲蘋果今年推出的新iPhone台灣列首波開賣行列。（資料照／記者李毓康攝）



記者許力方／綜合報導

5G手機市場戰大爆發，唯獨蘋果（Apple）的iPhone遲遲沒有動作，被批評落後。日本媒體《日經亞洲評論》30日爆料，蘋果正在動員供應商，為了奪回全球手機大廠寶座，將再明年推出3款5G iPhone旗艦手機，除了支援5G，還將配備最先進的處理器、螢幕，希望能一舉超越華為。

iPhone 11系列一推出好評如潮，全球創出銷售佳績，但5G手機市場上，蘋果的動作卻被批評相對緩慢，因為目前競爭對手包括三星、華為、OPPO、小米等都已經推出5G手機，為了重回消費者眼中智慧手機大廠王者寶座，傳出蘋果已經準備好要推出首款5G iPhone。

▲iPhone 11好評如潮 。（圖／記者洪聖壹攝）



《日經亞洲評論》引述4名知情消息人士報導，蘋果已經加緊動員，生產明年將推出的第一批5G手機，有3款新旗艦版iPhone全線支援5G網路，且新機將搭載高通設計的5G數據機芯片，其中一人並聲稱，蘋果也設定好積極銷售目標，計畫至少要出貨8000萬支5G版 iPhone。

根據供應鏈消息指出，明年的iPhone將有3款，尺寸分別是5.4、6.1和6.7吋，都會支援5G。分析人士指出，蘋果每年的新iPhone出貨量大約落在7500至8000萬支之間，5G版iPhone推出後，以蘋果在市場的影響力，將有助於加快5G普及。

蘋果及高通至今仍未回覆證實5G iPhone的消息。

▼外界分析，蘋果正醞釀2020年全面爆發重奪智慧手機市場寶座。（資料照／記者洪聖壹攝）



►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！