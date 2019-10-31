欠繳國道通行費收行政執行署「傳繳通知書」　11/1起能在超商繳款了

▲11月1日起，欠繳國道通行費被移送強制執行案件的民眾，在收到執行分署寄發之傳繳通知書後，將可就近至5大超商繳款。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者賴文萱／台北報導

便民新措施！高公局與法務部行政執行署31日宣布，11月1日起，欠繳國道通行費被移送強制執行案件的民眾，在收到執行分署寄發之傳繳通知書後，將可就近至5大超商繳款，一改過去只能在行政執行署或移送機關現場繳款等方式。

以往用路人因欠繳國道通行費，經移送行政執行署執行後，必須至行政執行署（轄管分署）或移送機關（高公局轄管分局）現場繳款，或透過郵政劃撥、郵寄匯（支）票、匯款等方式繳納，由於據點較少，引來民眾抱怨不方便。

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為提升服務品質，高公局與行政執行署推動多元繳款管道措施，只要用路人通行欠費金額在新台幣2萬元以下，在繳納期限內持行政執行分署寄發印有條碼之傳繳通知書，11月1日起即可至全國5大便利超商（統一、全家、萊爾富、OK及美廉社）繳納，計有逾萬處據點，且用路人不需負擔手續費。

▲通行欠費金額在新台幣2萬元以下，11月1日起即可至全國5大便利超商（統一、全家、萊爾富、OK及美廉社）繳納。（圖／高公局提供）

高公局指出，這項新措施經修改相關電腦帳務系統後，今年9月至10月，先由高公局北區養護工程分局與士林分署試辦，因試辦情形良好，因此才訂於11月1日起正式全面上線服務。

▲行政執行署統計各年度經由便利商店繳納案款之件數及金額。（圖／行政執行署提供）

用路人通行欠費繳費期程規劃有自動繳費期、平信通知繳費期及雙掛號通知繳費期，亦即自通行高速公路日起約有3個月的繳費期間，逾期未繳除依處罰條例開單，每筆（日）處300元罰鍰外，再有欠費未繳納者即移送行政執行署進行強制執行。

高公局提醒，民眾如接到執行分署寄送的傳繳通知書，應特別留意通知書所載應到案期限，且務必於限繳日期內儘速繳納，以免薪資所得或財產被查扣，同時也損及個人信用。