　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

APEC峰會突喊停！各國代表團、媒體紛退房　智利觀光業損失至少7億

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼智利總統皮涅拉（Sebastián Piñera）。（圖／達志影像／美聯社）

▲皮涅拉無預警取消APEC峰會。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

智利總統皮涅拉（Sebastián Piñera）30日無預警宣布，取消預定於11月舉行的APEC領導人峰會，引發國際譁然。儘管APEC祕書處發出聲明，力挺智利停辦的決定，但仍重創該國形象與旅遊業。尤其多國代表團成員、國際媒體都已準備好前往參加會議，如今全部都得取消，預估損失達2500萬美元。

皮涅拉一口氣取消原訂11月16日、17日於首都聖地牙哥舉行的「APEC領袖非正式峰會」以及12月2日起的第25屆聯合國氣候變遷大會（COP25），此舉讓各國大為訝異，就連美國都表示，他們是看新聞才知道這項消息。亞太經濟合作會議（APEC）祕書處31日發出聲明，表示他們基於會員經濟與福祉，支持智利取消舉辦會議的決定，並將持續推動其他重要議程。

不過智利此舉除了讓各國領袖「超驚訝」外，也對旅遊業造成嚴重影響。智利旅遊業聯合會（FEDETUR）執行副總裁寇尤姆堅（Helen Kouyoumdjian）說，各國代表團與國際媒體已陸續取消訂房，估計旅遊餐飲業損失高達2500萬美元（約台幣7億5975萬元），加上當地示威衝突不斷，近日根本沒有遊客願意到智利觀光。

另外，南美足球自由盃（Copa Libertadores）冠軍決賽11月23日也將在聖地牙哥登場，目前智利政府確定，該場賽事不會受到影響，絕對會如期舉行。

►智利總統宣布　取消聖地牙哥11月APEC峰會、COP25大會
►智利突然停辦APEC峰會　白宮驚訝：我們看新聞才知道
►智利政府突取消第25屆氣候變遷大會　聯合國需再尋主辦國

ET快訊
4縣市豪大雨下到明天！　宜蘭「紫爆」升級超大豪雨警戒
浴室紫罐「洗妹妹的」夫一聞讚：不錯！人妻等野獸狂撲…躺床哭了
52萬氣象粉專創辦人爆性騷！他猛傳瞇眼吐舌「全裸露兄弟照」：
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

瑞典少女桑柏格拒領百萬獎金　「保護環境不必得獎」

IS新領袖將現身！美反恐中心曝「最可能接班人」：伊拉克宗教學者

紐約市立法禁售／餐廳供應鵝肝醬　違者最高罰2000美元

皮膚如枯木全潰爛！採鹽人浸鹽湖「又聾又瞎」　每日工資僅百元

3公斤灌食到19公斤！「怪物狐狸」慘況依舊　只為養出大尺碼皮草

首里城3大殿燒毀！日本木造古蹟紛加強防災　姬路城投2.7億裝灑水設施

加州野火威脅雷根總統圖書館　當局發布「紅色警告」緊急撤離

APEC峰會突喊停！各國代表團、媒體紛退房　智利觀光業損失至少7億

加州野火燒出電企破產危機　桑普拉關閉南美業務賣給陸企

印度宣布「查謨─喀什米爾」成為聯邦屬地　中央政府直接管轄

廚師在法國車站邀吃「台灣味點心」　600份3hrs搶光！阿兜仔問：哪裡買

黑道入侵桃園市場...強索25K保護費　80歲「蚵仔嬤」淚：還有2孫要養...

女兒買手機想炫富「柯淑勤機會教育」　從此她每件事都信我

友集資包下「超大廣告」幫壽星慶生 巨型人像＋顯眼賀詞網笑翻：好丟臉

單親媽帶小孩外送「秒收3檢舉」 兒問：以後可都帶我去嗎？她崩潰

李小璐嘴對嘴吻PG ONE「親密片」外洩　摟腰床邊自拍…網震怒：還要臉嗎

興大生「剛考到證照」遭賓士撞死　媽哭癱...爸忍淚：他的青春剛開始

跳脫頹廢風！神手改造泡麵頭　炸毛貴賓化身超萌「泰迪熊」

薔薔算命算出28歲會死...　胸痛就醫嚇壞「準備好遺照了」

最暖示威...母帶1歲兒誤闖抗議隊伍 民眾「秒露父愛」集體高歌逗笑孩子

瑞典少女桑柏格拒領百萬獎金　「保護環境不必得獎」

IS新領袖將現身！美反恐中心曝「最可能接班人」：伊拉克宗教學者

紐約市立法禁售／餐廳供應鵝肝醬　違者最高罰2000美元

皮膚如枯木全潰爛！採鹽人浸鹽湖「又聾又瞎」　每日工資僅百元

3公斤灌食到19公斤！「怪物狐狸」慘況依舊　只為養出大尺碼皮草

首里城3大殿燒毀！日本木造古蹟紛加強防災　姬路城投2.7億裝灑水設施

加州野火威脅雷根總統圖書館　當局發布「紅色警告」緊急撤離

APEC峰會突喊停！各國代表團、媒體紛退房　智利觀光業損失至少7億

加州野火燒出電企破產危機　桑普拉關閉南美業務賣給陸企

印度宣布「查謨─喀什米爾」成為聯邦屬地　中央政府直接管轄

中職／每年把旅外當目標　陳鴻文：有機會就去

12強／古巴連敲2支安打破周磊　2局1比0兄弟

庫茲馬本季初登場有望　戰獨行俠將傷癒復出

林采緹認了和胡睿兒半年沒啪啪！　「1年半前早想分居」：感情已回不去

《玩很大》新賽制！4組偶像團體PK　網一看名單high炸：好多青春回憶

曾莞婷萬聖節曬「婚紗照」網驚：要結婚嗎！超兇北半球炸出…回眸撩裙大噴鼻血

房車、掀背都69.2萬！福特新增Focus「1.5升自然進氣」 車型

刺青硬漢救了小兔子　意外同居甜蜜洩愛意「現在牠是老大」

2020年度台南市總預算案　郭信良：市府充分說明原委決議送大會

外媒：iPhone銷售金額下滑　AirPods和iPad幫助蘋果成長

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

國際熱門新聞

沖繩首里城大火　正殿烈焰衝天全毀

首里城大火空拍畫面曝光　3大主殿「朱紅木柱燒成炭」

沖繩首里城大火影片曝！　夜空飄滿火星

夫妻1小時退房　打掃阿姨被「死屍」嚇壞

富婆爽嫁3男懷孕　不知道爸爸是誰

眾院外委會一致通過《台北法案》

首里城二戰燒毀　修復木材來自宜蘭

小禎也唸過　世界最貴學校價格驚人

少女撞臉學妹　自拍留念揭驚人身世

39凍屍案「6越南籍家屬崩潰找人」　開車廂全是血手印

2歲男童爬上運作中按摩椅被夾死

13歲少女「殺姐剖子宮取嬰」送流產婦

菲律賓規模6.5地震　公寓倒塌畫面曝

即／巴基斯坦列車大火62死

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

歐陽娜娜爆遭500億白富美閨蜜霸凌！被狂婊：Bitch

沖繩首里城大火　正殿烈焰衝天全毀

蘋果福利機特賣又來了！這次iPhone 8狂打3.8折

謝忻爆切割胡瓜…私下對話全曝光

5年生3子女還是沒扶正！最強小三拿11億分手費投降

余苑綺「每天吞5罐健怡可樂」當水喝

辣媽大U夜店戰袍「包不住」　萬人噴鼻血

虎斑汪搭電梯秒坐下　怕狗鄰居讚爆

11月新制懶人包！星光郵局上線了

首里城大火空拍畫面曝光　3大主殿「朱紅木柱燒成炭」

郎朗混血妻吉娜素顏照罕曝光！卸下超濃假睫毛網：差好大

女藝人懷孕6月「下面」長大痘！醫生斷定：是性病

租客佔房子60年　房東過世討不回

即／大安區男子墜樓亡！死者是黃河明

日圓續跌！匯價創近6個月新低　換新台幣5萬多賺到8份定食套餐

更多

最夯影音

更多
廚師在法國車站邀吃「台灣味點心」　600份3hrs搶光！阿兜仔問：哪裡買

廚師在法國車站邀吃「台灣味點心」　600份3hrs搶光！阿兜仔問：哪裡買
黑道入侵桃園市場...強索25K保護費　80歲「蚵仔嬤」淚：還有2孫要養...

黑道入侵桃園市場...強索25K保護費　80歲「蚵仔嬤」淚：還有2孫要養...

女兒買手機想炫富「柯淑勤機會教育」　從此她每件事都信我

女兒買手機想炫富「柯淑勤機會教育」　從此她每件事都信我

友集資包下「超大廣告」幫壽星慶生 巨型人像＋顯眼賀詞網笑翻：好丟臉

友集資包下「超大廣告」幫壽星慶生 巨型人像＋顯眼賀詞網笑翻：好丟臉

單親媽帶小孩外送「秒收3檢舉」 兒問：以後可都帶我去嗎？她崩潰

單親媽帶小孩外送「秒收3檢舉」 兒問：以後可都帶我去嗎？她崩潰

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面